Ez állhat a falásrohamok mögött

Habár sportolással és a megfelelő étrend kialakításával a testsúlykontroll a legtöbb esetben fenntartható, sokan még ezeket betartva is sikertelen küzdelmet folytatnak a plusz kilók ellen. A Nature Metabolism című folyóiratban megjelent kutatás ennek okait vizsgálta meg, és rávilágított arra, hogy az eltérő anyagcsere-folyamatok milyen nagy mértékben befolyásolhatják a fogyásunk sikerét - írja a Medical Xpress.

Ezért vagyunk falánkabbak

A londoni King's College kutatócsoportja 1070 ember szervezetében vizsgálta meg az étkezést követő vércukorszintválaszokat egy kéthetes periódusban. A vizsgált személyeknek speciálisan összeállított reggeliket kellett fogyasztaniuk, illetve néhány szabadon választott élelmiszer elfogyasztása után is mérték a testükben avércukorszintváltozását. A reggelik minden alkalommal muffinok voltak, amelyek mindig ugyanannyi kalóriát tartalmaztak, de összetételükben eltérő volt a szénhidrát, a fehérje, a zsír és a rost aránya. A résztvevőkön az étkezés előtt éhomi vércukorszintmérést is végeztek, hogy felmérhessék, testük milyen gyorsan dolgozza fel a bevitt cukrot. Emellett az aktivitásukat is az alvásukat is folyamatosan monitorozták az egyetem dolgozói.

A vércukorszint-ingadozás az étvágyunkra is jelentős hatást gyakorol. Fotó: Getty Images

Míg a korábbi, hasonló vizsgálatok elsősorban az étkezést követő 2 órában vizsgálták a vércukorszint változását, a kutatók az étkezést követő vércukorcsúcs utáni 2-4 órára koncentráltak. Megfigyelték ugyanis, hogy ebben az időszakban egyesek vércukorszintje jóval a kiindulási szint alá zuhan be azelőtt, hogy ismét normalizálódna.

Azoknak az embereknek, akiknél ezt a folyamatot megfigyelték, átlagosan 9 százalékkal nagyobb volt az étvágyuk: a reggeli utáni 3-4 órában 75 kalóriával fogyasztottak többet, és körülbelül 312 kalóriával volt magasabb a napi bevitelük. Ezek az emberek átlagosan körülbelül fél órával kevesebbet vártak a következő étkezés előtt, mint azok, akiknél kisebb mértékben zuhant csak be a vércukorszint.

A kísérlet részeként azt is összehasonlították, hogyan hat a résztvevőkre, ha mindenki szigorúan ugyanazt az étrendet követi. A kutatók ekkor egyénenként is igen eltérő vércukorválaszokat mértek, ami jól mutatja, milyen nagy különbségek vannak az emberek anyagcsere-folyamataiban. A férfiaknál átlagosan nagyobb vércukorszint-zuhanást mértek, mint a nőknél, az életkor és a BMI-index azonban nem befolyásolta számottevően ezt az értéket.