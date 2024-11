Diéta gyomorműtét után: ezeket az ételeket kerüld

Emésztőrendszerünk talán legfontosabb része a gyomor, ahol a táplálék fizikai és kémiai bontása megkezdődik, előkészítve azt a vékonybél számára. A hasüreg felső részén helyezkedik el, a benne lévő, savas folyadék elpusztítja a kórokozókat, illetve biztosítja az emésztéshez szükséges, savas környezetet is. Többféle betegség is érintheti, amelyek kezelésére bizonyos esetben műtétre lehet szükség. A Mayo Clinic cikke ezzel kapcsolatban gyűjtött össze néhány fontos tudnivalót.

Gyomorműtét: mikor lehet rá szükség?

Amennyiben a gyógyszeres kezelések és egyéb terápiák hatástalanok, szükség lehet a műtéti beavatkozásra is. Gyomorműtéltet nagyon gyakran végeznek el például gyomorfekély esetén is. A beavatkozás lényege, hogy a fekély elhelyezkedésétől függően, a sebész átmetszi a stresszhatás miatti túlzott gyomorsav-termelődésért felelős bolygóideg (vágusz) ágakat és/vagy eltávolítja a gyomor alsó részét (antrum). Gyomorrák esetén ugyancsak szükség lehet a szerv egy részének eltávolítására, illetve a gyomorban fellelt polipok eltávolítása is ilyen módon történhet.

A gyógyulás fontos része a megfelelő táplálkozás. Fotó: Getty Images

A kóros elhízás kezelésére úgynevezett gyomor bypass műtétet is alkalmaznak, melynek során módosítják a táplálék útját és szűkítik a gyomrot is. Erre a műtétre akkor kerül sor, ha a diéta és a testmozgás nem vált be, vagy ha súlya miatt súlyos egészségügyi problémái vannak.

Gyomorműtét utáni diéta

Gyomorműtétet követően a megfelelő diéta kialakítása is kulcsfontosságú. Hogy hogyan kell étkezni, azt befolyásolja a műtét típusa és kimenetele is. Gyomoreltávolító műtét esetén csak az orvos előírásait követő, szigorú diéta a megengedett. Mivel a táplálék ebben az esetben közvetlenül a vékonybélbe jut, ez a szakasz nem képes úgy tágulni, mint a gyomor, egyszerre ezért nagy mennyiségű táplálékot nem szabad bejuttatni. A gyomoreltávolító műtéten átesett betegeknek naponta több - akár napi 8-9 - alkalommal kell, kisebb mennyiségű táplálékot bejuttatni a szervezetükbe.

Teljes gyomoreltávolítás esetén az első két napban enni, inni nem szabad, a gyomor részleges eltávolítása esetén a műtét utáni napon az esetek nagy részében folyadékot már lehet fogyasztani, az azt követő napon pedig táplálékot is fogyaszthat a beteg.

A gyomor bypass műtét esetén szintén nem szabad a beavatkozást követő egy vagy két napon táplálkozni - hogy pontosan meddig, azt az orvos határozza meg a beteg állapotát is figyelmbe véve. Összességében minden, a gyomrot érintő műtét esetében nagyon fontos, hogy a beteg a későbbi időszakban törekedjen a tápláló, kímélő ételet fogyasztására. A nehéz, zsíros fogások, illetve túlzottan fűszeres, csípős ételek megterhelik az emésztőrendszert, érdemes ezeket kerülni. Gyomoreltávolító műtét után különösen fontos, hogy a táplálékot alaposan megtágja a beteg, mielőtt lenyelné, az ivást ugyanakkor érdemes evés előttre vagy azutánra hagyni. Figyeljünk a táplálék hőmérsékletére is, a túlságosan forró és túl hideg ételek egyaránt irritálhatják az emésztőrendszert.