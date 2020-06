Csomó a hónaljban: mi okozhatja?

, alig észrevehető, de akkora is, hogy akár szabad szemmel is jól láthatjuk. A duzzanat lehet kemény vagy puhább, tapintásra érzékeny vagy kifejezetten fájdalmas. A göbök általában a megnagyobbodott, megduzzadt nyirokcsomók. A nyirokcsomók apró, ovális mirigyek, melyek az egész szervezetünkben megtalálhatóak, és fontos szerepet töltenek be az immunrendszer működésében. A nyirokrendszer felelős többek között a felgyülemlett méreganyagok összegyűjtéséért, sejtektől való elszállításáért.