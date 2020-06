Betegséget is jelezhet a csuklás

Házi praktikák csuklás ellen Nagyon sok olyan testi kellemetlenség adódhat, amellyel nem kell azonnal orvoshoz fordulnunk, hanem régi, "nagyanyáinktól tanult" praktikákkal is elmulaszthatjuk. Ezúttal a csuklás megszüntetéséhez gyűjtöttünk házi tippeket.

A hosszan tartó csuklást érdemes kivizsgáltatni, mert betegséget is jelezhet

Praktikák és gyógyszerek csuklás ellen

Az ilyenvalóban egyedülálló a történelemben, azonban vannak, - elsősorban férfiak - akiknél gyakran és hosszabb ideig is jelentkezik - mondja dr. Augusztinovicz Monika. "Az eddig elvégezett kutatások, vizsgálatok alapján vannak bizonyos hajlamosító tényezők, amelyek megnövelik a csuklás kialakulásának kockázatát. Ilyen például a forró ételek fogyasztása. Ez ugyanis ingerli a nyelőcső mellett futó, a nyakat a rekeszizommal összekötő ideget.Szinténa fokozott gázképződés a gyomorban, ha túl gyorsan eszünk, vagy egyszerre nagyobb mennyiséget, és a túl fűszeres ételek, vagy a szénsavas üdítők fogyasztása. A hirtelen hőmérséklet változás mellett bizonyos gyógyszerek szedése - például ópiátok, kortikoszteroidok, benzodiazepinek és barbiturátok - esetén is gyakoribb a csuklás."A csuklás megszüntetésére több praktika is ismert. Megelőzés gyanánt célszerű tartózkodni a túl gyors, kapkodó étkezéstől és az alkoholfogyasztástól, szénsavas italoktól. Érdemes megpróbálni a hideg víz lassú kortyolgatását, de van, akinél beválik, ha egy nagy levegőt vesz, rövid ideig bent tartja, majd hosszan kilélegzi és ezt 3-szor, 4-szer megismétli húsz percenként. A különböző pontokra gyakorolt nyomás is jótékony hatású lehet: nyomjuk meg enyhén a rekeszizmot , vagy hajoljunk előre, hogy így gyakoroljunk nyomást a mellkasra.Ha ez nem válna be, akkor: nyeljünk le egy kiskanálnyi kristálycukrot szárazon, rágcsáljunk el egy citromot, vagy cseppentsünk a nyelvünkre egy kis ecetet , épp csak, hogy érezzük az ízét. Súlyosabb eseteknél, ha az elhúzódó csuklás már a mindennapi tevékenységeket, a nyugodt evést, vagy alvást is zavarja, érdemes megfontolni a gyógyszeres kezelést. Izomlazítók, antipszichotikumok, hányinger elleni és neuropátiás fájdalom kezelésére való készítmények is segíthetnek.