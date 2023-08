Bajt jelezhet, ha gyakran jársz ki pisilni

Ha az utóbbi napokban azt tapasztaltad, hogy gyakrabban kellett pisilned, akkor érdemes először végiggondolni, több folyadékot ittál-e a szokásosnál, illetve fogyasztottál-e esetleg valamilyen természetes vízhajtót. Amennyiben a válasz mindkét kérdésre nem, mégis folyton vizelési ingert érzel, nehéz visszatartani a vizeletet, illetve éjszaka is rendszeresen felkelsz, hogy kimenj a mosdóba, esetleg rendszerint csupán kis mennyiségű vizelet távozik, az aggodalomra adhat okot – írja a metro.co.uk.

A gyakori vizelési inger akár betegségekre is figyelmeztethet. Fotó: Getty Images

A gyakori vizeletürítés mint tünet

A gyakori vizelési inger hallatán a leggyakrabban prosztataproblémákra vagy húgyúti fertőzésre gondolunk. Utóbbi esetben baktériumok jutnak be a húgyutakba, fertőzést kiváltva. Ez irritációval jár, ami gyakori vizelési ingerhez vezet, továbbá olyan egyéb tünetekkel járhat együtt, mint az égő érzés és a zavaros vizelet.

Az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegség szintén hatással lehet a vizelés gyakoriságára. Ennek oka, hogy a megemelkedett vércukorszint miatt a veséknek keményebben kell dolgozniuk, hogy a vizelettel eltávolítsák a felesleges glükózt a szervezetből, ami fokozott vizeletürítést eredményezhet.

Gyakori vizelési inger léphet fel például ödéma esetén szedett vízhajtó tablettákhatására is, de a terhesség vagy az úgynevezett hiperaktív hólyag szindróma is okozhatja. Ez egy olyan állapot, amelyet a hólyag akaratlan összehúzódása jellemez, ami gyakori és sürgető vizelést okoz. A családban öröklődhet, de helytelen vizelési szokások is kiválthatják. A stressz súlyosbíthatja, életmódbeli változásokkal és medencefenék-gyakorlatokkal, illetve szükség esetén gyógyszerekkel viszont enyhíthetők a tünetek.

Hányszor pisilünk naponta?

A legtöbb ember naponta átlagosan hat-nyolc alkalommal pisil, de ez számos tényezőtől függően változik. Nem lehet tehát egyértelműen kimondani, mi normális és mi nem. Orvoshoz akkor érdemes fordulni, ha vizelési szokásainkban változás áll be, és ehhez kellemetlen tünet is társul, mint például az égő, csípő érzés, vagy vér a vizeletben.

Az igen kellemetlen hólyagfájdalom szindróma is állhat a folyamatos mosdóba járás hátterében. Ez a krónikus állapot olyan tüneteket okoz, mint a súlyos kismedencei fájdalom és a gyakori vizelés – az ebben szenvedőknek néha akár napi 60 alkalommal is ki kell menniük a mosdóba. A probléma napok, hetek vagy hónapok alatt rosszabbodhat, majd javulhat. Többnyire a 30 év feletti nőket érinti, kezeléséhez pedig étrendi változások mellett gyógyszeres kezelés is szükséges lehet.