Az alhasi fájdalomról: íme a leggyakoribb okok

A köldök alatti területen jelentkező fájdalmat általánosságban alhasi fájdalomnak hívják. A hasi terület régiókra osztása segít jobban behatárolni a lehetséges okokat, ezért használják a tünetek leírása során. A köldök és a szeméremcsont közötti fájdalom gyakorlatilag bármely szervet érintheti. Összességében a hasi és a kismedencei szervek azok, amelyek problémája okozhatja az alhasi fájdalomérzetet.

Görcs? Szúró érzés? Vagy tompa nyomás?

Megannyi kérdést tesz fel az orvos, hogy a fájdalom jellege és helye alapján szűkítse a lehetőségeket. A váratlanul felbukkanó és nem szűnő fájdalomérzést fertőzések, gyulladások, de akár daganatok is okozhatják. A mögöttes ok kiderítéséhez az orvos elvégzi a fizikális kivizsgálást, de laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok (ultrahang, CT, MR) is segíthetnek alátámasztani a kezdeti gyanút.

A vékony- és vastagbél nagy része a hasüreg alsó területén helyezkedik el, de a kismedencei szervek is célpontba kerülnek az okok kutatásakor. Bár mindkét nem esetében a reprodukciós szervek is okozhatják a bajt, de kiemelten a nőknél gyakoribb az ide visszavezethető fájdalom.

A kismedencei fájdalom gyakori okai

A húgyhólyag rendellenességei, gyulladásai, vakbélgyulladás, veseproblémák (kő, gyulladás stb.), szexuális úton terjedő betegségek, endometriózis, a medencecsontok sérülései, sérv, mind egy-egy kérdést vethet fel.

Nők esetében:

menstruációs görcsök

peteérés



méhen kívüli terhesség



terhesség



vetélés



petefészek-problémák (ciszták, gyulladások stb.)



méhmióma



méh-, méhnyak-, petefészekrák



Nőknél a leggyakoribb ok a menstruációs görcs. Fotó: Getty Images

Férfiaknál a lágyéksérv, az irritábilis bél szindróma (IBS), vakbélgyulladás, húgyúti kövek, hegek vagy húgycsőszűkületek, hasi összenövések, bizonyos szexuális úton terjedő fertőzések, valamint a prosztatabetegségek a vezető okok a hirtelen jelentkező kismedencei fájdalom kapcsán. Esetükben azonban a prosztatagyulladás (prosztatitisz) valószínűleg a leggyakoribb alhasi fájdalom forrása.

Néha mi magunk is tisztában vagyunk a fájdalom okával, és azzal is, hogy rövid idő alatt rendeződhet. Ha azonban hosszabb ideig és fokozódó fájdalmat érzünk az alhasi területen, ne késlekedjünk orvoshoz fordulni.

Melyek az alhasi fájdalom leggyakoribb okai?

A vékony- és vastagbél javarészt az alhasban található. Ezért a beleket érintő állapotok az itt jelentkező fájdalom leggyakoribb okai. A mindennapi emésztési problémák, mint a puffadás, emésztési zavarok, a hasmenés és a székrekedés, de a súlyosabb, krónikus és akut gyomor-bélrendszeri betegségek is a viszonylag egyszerűbb kiindulási problémák közé tartoznak.

A komolyabb és alaposabb kivizsgálási folyamatot igénylő ételintoleranciák és allergiák, valamint a bélben élő baktériumok összessége, vagyis a mikrobiom, már hosszabb és komolyabb életmódváltást jelenthet, amikor első jeleit adja a fájdalom formájában.

A hasnyálmirigy gyulladása, övszerűen jelentkezhet ezen a területen, ami jellegzetes tünet. A vékony- és vastagbél gyulladásait okozhatják fertőzések, fekélyek, irritábilis bélszindróma (IBS), Coeliakia (lisztérzékenység), vékony- vagy vastagbél elzáródás, és daganatok.