A szellentés szaga ettől függ

Sok tényező szerepet játszhat abban, hogy egy szellentés szaga mennyire "tartós". Közrejátszhat például, hogy milyen ruhát viselünk, illetve mekkora a helyiség, amiben éppen vagyunk. De nagyon sokat számít az is, hogy milyen élelmiszereket fogyasztottunk. A Men's Health gyűjtése alapján nézzük tehát a legfontosabb befolyásoló tényezőket.

Sok minden kihat arra, hogy milyen büdös a szellentés és meddig érezzük a szagát. Fotó: Getty Images

Ételek, amelyek erős szagú bélgázt képeznek

A cukrok, a laktóztartalmú ételek, a hüvelyesek, a nyers zöldségek és gyümölcsök, a keresztes virágú zöldségek (karfiol, brokkoli, kelbimbó) és a tojás is okozhat fokozott gázképződést. Az édesítőszereket - szorbitot, maltitolt és xilitet - tartalmazó ételek ráadásul az arra érzékenyeknél akár komolyabb szélgörcsöket is okozhatnak. Amelyek pedig különösen kellemetlenné tudják tenni a szellentés szagát, azok a spárga, a bab, a kelbimbó, a káposzta, a kávé, a tojás, a hagyma, a szilva, illetve általában a gluténtartalmú ételek.

Amikor sokáig érezhető a bűz

A gázképződés minden embernél teljesen természetes dolog, a normál emésztés velejárója. A jellemzői azonban egyénenként eltérőek lehetnek, mint ahogy az is, hogy naponta hányszor szellent valaki. A túl sok szellentés okairól itt olvashat.

Hogy egy szobában meddig érezhető egy szellentés szaga, befolyásolja, hogy az adott helyen működik-e szellőztetés, illetve a helyiség páratartalma és hőmérséklete is sokat számít. Egy magasabb páratartalmú, melegebb szobában, aminek egyébként sem túl jó a szellőzése, hamarabb, intenzívebben és tovább fogjuk érezni a szagot - főleg akkor, ha még egy ventilátor is működik benne, ami segít még jobban szétterjeszteni a kellemetlen illatokat. Egy szaunában például egészen biztosak lehetünk benne, hogy a kellemetlen szagokat nagyon sokáig fogjuk érezni - éppen ezért, ha tehetjük, akkor mindenképpen menjünk ki a szaunából, mielőtt kiengednénk a bélgázt.

A ruhán is sok múlik

A ruhák, amelyeket viselünk, egyfajta szűrőként is szolgálnak a szellentés szempontjából. Ha laza, szellős ruhákat viselünk, akkor könnyebben terjed majd a szag. Ám ha például egy vastagabb anyagú nadrág van rajtunk, akkor az tovább képes magában tartani a kellemetlen illatot. Nem árt tudni továbbá, hogy ha egy szivacsos felületen, például fotelban vagy kanapén ülünk, és úgy szellentünk, akkor az is képes tovább magában tartani a szagot. Annyira, hogy akár még az is érezhet belőle valamit, aki utánunk ül le az adott bútordarabra.