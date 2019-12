A pajzsmirigy működését így segíthetjük

Iktassuk ki a gyulladáskeltő ételeket!

A glutén, a cukor, a szója, a gabonafélék, a tojás és a tejtermékek is irritálóan hathatnak egyesek szervezetére, aminek hatására megeshet, hogy azimmunrendszer- tévesen - kártékonynak ítéli a pajzsmirigy által termelt hormonokat. Ha valaki arra gyanakszik (vagy már tudja is), hogy valamilyen gond van a pajzsmirigyével, akkor érdemes ételallergia-, illetve érzékenységtesztet is csináltatnia.

Táplálkozzunk egészségesen!

A megfelelő étrend nagyon fontos a pajzsmirigybetegek számára. A Hashimoto-betegségben szenvedők például gyakran érzik magukat jobban, ha több vastartalmú táplálékot (például májat és marhahúst) fogyasztanak, illetve több omega-3 zsírsavat visznek be a szervezetükbe (például avokádóval, zsírosabb halakkal). A probiotikus, illetve laktorfermentált ételek fogyasztása, amelyek segítenek az emésztőrendszerben élő hasznos baktériumok szaporodásában, szintén jó ötlet lehet.

A betegek többsége a panaszok miatt akár több orvosnál is megfordulhat, mire kiderül, hogy Hashimoto-betegség áll rossz közérzetük hátterében. Részletek itt.

Szedjünk táplálékkiegészítőket, ha szükséges!

Ezekről mindig érdemes először az orvosunkkal egyeztetni, de bizonyos esetekben a megfelelő táplálékkiegészítők szedése nagyon pozitív változást hozhat állapotunkban. Jól jöhet például a szelén, amelyből 200-400 mikrogrammnyi mennyiségre van szükség naponta. Jó tudni, hogy a 800 mikrogramm fölötti mennyiség viszont már mérgező lehet. Bizonyos pajzsmirigygondoknál továbbá jól jöhet még a jód, illetve a D-vitamin szedése is, de szintén csak szakember által beállított és ellenőrzött mennyiségben.

A májételek vastartalma gyakran segít a Hashimoto-betegségben szenvedőknek

Kerüljük a fluoridot

A fluorid károsíthatja apajzsmirigysejtjeit, és pajzsmirigy-túlműködés kialakulásához vezethet. Érdemes lehet speciális szűrőt szerelni a csapokra, hogy kiszűrje az ivóvízből a fluoridot, illetve kerülni a fekete teákat, továbbá a tapadásmentes edények használatát.

Forrás: rodalewellness.com