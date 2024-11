A pajzsmirigy-alulműködés korai jelei: hideg végtagok is jelezhetik

A pajzsmirigy egy pillangó alakú, alig 20-40 grammos, a légcső, illetve a gége előtt kétoldalt elhelyezkedő, belső elválasztású mirigy. Apró mérete ellenére rendkívül fontos és összetett munkát végez, testünk egyik legnagyobb hormontermelő szervének többek között az anyagcsere szabályozásában is fontos szerepe van. Rendellenességei a pajzsmirigyhormonok termelésének megzavarásával lelassíthatják vagy felpörgethetik az anyagcserét. Akár túl alacsony, akár túl magas a pajzsmirigyhormonok szintje, a tünetek széles skáláját tapasztalhatjuk. Cikkünkben ezúttal az alulműködés jeleit gyűjtöttük össze.

A pajzsmirigy rendellenes működésére elsőre ártatlannak tűnő jelek is utalhatnak. Fotó: Getty Images

A pajzsmirigy-alulműködés korai jelei

A pajzsmirigy alulműködés az esetek többségében lappangva kezdődik, tünetei eleinte nem jellegzetesek. Mégis fontos néhány tünetre odafigyelni, amelyek felhívhatják erre a rendellenességre. Cikkünkben összegyűjtöttük azokat a legkorábban jelentkező tüneteket.

Fáradtság, álmosság: Pajzsmirigy-alulműködésre utalhat például az is, ha napközben annak ellenére fáradtak vagyunk, hogy egyébként végigaludtuk az éjszakát. Ezt napközben koncentrálási nehézségek, ingerlékenység kísérheti.

Búskomorság, levertség: Mivel a pajzsmirigy hatással van többek között a boldogsághormonként is ismert szerotonin termelődésére, rendellenes működése így a hangulatunkra is kihathat. Az alulműködéssel diagnosztizált emberek gyakran számoltak be arról, hogy indokolatlanul levertnek, búskomornak érezték magukat.

Hideg végtagok: A pajzsmirigy rendellenességei megzavarhatják a testhőmérséklet szabályozásának képességét. A pajzsmirigy-alulműködésben szenvedők a szokásosnál gyakrabban fázhatnak, hideg végtagok is utalhatnak a betegségre.

Hajhullás: A pajzsmirigy-alulműködés és a pajzsmirigy-túlműködés egyaránt okozhatja a haj kihullását. Emiatt ha azt látjuk, hogy a hajvesztésünk hosszabb ideig meghaladja az átlagos mértéket, érdemes egyeztetni egy endokrinológussal.