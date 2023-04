Rohanó világunkban annyi feladat hárul egy családra, hogy mindenki egész nap rohan és talán este adódik néhány óra, amikor egymás közelében tudnak lenni a családtagok. A szülők felelőssége, hogy a gyerekek is megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz jussanak. Már a magzati korban oda kell figyelni anyának, hogy a gyerek és ő is elegendő vashoz jusson, terhesség alatt jelentősen megnő a szervezet vas igénye. Ez az esszenciális ásványi anyag a sejtosztódásban is nagy jelentőséggel bír, mindig szükség van rá, hiszen az élethez nélkülözhetetlen oxigén szállításában vesz részt leginkább.

A születés után a szervezet intenzív fejlődésnek indul, de a gyerek egyre inkább nem fogyaszt el bármit. Válogat, illetve a bölcsödében, óvodában és sajnos az iskolában sem tudja a szülő kontrollálni, hogy miből mennyit evett.

Nincs ez másképp anya és apa esetében sem, hisz lehet nincs is idejük rendesen ebédelni, nemhogy arra is figyeljenek, hogy mennyi minőségi tápanyaggal bír az adott fogás. Rendszeresen csak tüzet oltunk, csak a helyzetet próbáljuk megoldani és nem az okot megszüntetni, például eszünk valamit és bármit, hogy ne legyünk éhesek. Megfelelő mennyiségű és minőségű vashoz juttatni a szervezetet lehetne kiegyensúlyozott táplálkozással. Hem típusú vasat állati eredetű ételekkel (hal, baromfi, sertés, marhahús) nem hem típusú vasat pedig növényi eredetű ételekkel ((zöldségfélék, diófélék, bab, teljes kiőrlésű gabona, gyümölcsök) juttathatunk a szervezetbe.

Mindenkinek más a finom, mást szeret jobban, a felszívódásban is vannak különbségek. A nem hem vasnak rosszabb a biológiai hasznosulása és befolyással van a felszívódására a gyomornedv és egyéb tényezők, mint kávé, tea. A bélből való hasznosulás ez által nagyon alacsony és a felszívódni nem tudó vas a bélben maradva kellemetlen mellékhatásokat, mint hasmenés, székrekedés, hányás, émelygés és egyéb hasi diszkomfort érzést okozhat. A hem vas lesz az, ami úgy képes felszívódni a belekből, hogy közben nem alakulnak ki kellemetlen mellékhatások.

Kiemelkedő elvárásokkal vagyunk egymás iránt, a gyerekeknek egész nap teljesíteni kell, a szülőkre hatalmas felelősség tevődik, amit akkor tudunk gond nélkül teljesíteni, ha elegendő oxigénhez juttatjuk a sejteket.

Ahhoz, hogy a fokozott fizikai aktivitást végző erős apának, a menstruációval megemelkedett vasszükségletű, rohanó anyának és a növésben lévő, folyamatosan mozgó és gondolkodó gyerekeknek is erős legyen az immunrendszere, a nagyszülők pedig mindig ott tudjanak lenni, ahol kell, megfelelő mennyiségű hem vas bejuttatásáról érdemes gondoskodni. Előzzük meg, hogy kiürüljenek a vasraktárak! Érezzük mindig jól magunkat!



GLB-2022 11/08, lezárás dátuma: 2022.11.21.