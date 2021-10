Zöldségek, amelyekben sok a rost

Érdemes odafigyelni, hogy az étrendünkben kellő arányban szerepeljenek rostok, ugyanakkor fontos az is, hogy fokozatosan szoktassuk ehhez hozzá a szervezetünket, mivel a hirtelen és drasztikusan megnövelt bevitel puffadást és hasmenést is okozhat. A ajánlott napi mennyiség legalább 30 gramm. Ugyancsak lényeges szempont továbbá, hogy a rostban gazdag ételek mellé sok folyadékot is kell fogyasztani annak érdekében, hogy a rostok zökkenőmentesen haladjanak át az emésztőrendszeren. Lássuk tehát, milyen élelmiszerekkel növelhetjük legkönnyebben a rostbevitelünket.

Articsóka

Egy közepes méretű, nyers articsókában körülbelül 7 gramm rost található. Mivel ezt a zöldséget meglehetősen időigényes elkészíteni, nyugodtan válasszuk fagyasztott formában. Keverhetjük salátákba, tésztákhoz, de húsok mellé is remek köret.

Az articsóka változatosan felhasználható, magas rosttartalmú zöldség.

Limabab

Egy csészényi limababban 12 gramm rost található. A legjobb, ha fagyasztott vagy konzerv formában vásároljuk meg. Készülhet belőle püré, leves, de salátákba is kiváló, illetve hummusz is készíthető belőle.

Lencse

Nem árt tudni, hogy a lencse nem tartozik kifejezetten a fogyókúrás ételek közé.

Egy csésze lencsében 16 gramm rost található, emellett pedig a fehérjetartalma is igencsak magas. További nagy előnye a lencsének, hogy kifejezetten olcsó, valamint mindenki számára könnyen elérhető étel, amelyet ráadásul nagyon változatosan lehet elkészíteni. Készülhet belőle leves, főzelék, saláta vagy akár püré egyaránt.

Feketebab

Egy csészényiben 17 gramm rost található. Összedobhatunk belőle egy babpürét, de egyszerűen csak párolva, fűszerezve is nagyon finom, illetve tortillákba is tehetjük. Mint minden hüvelyesből, a fekete babból is készíthető hummusz.

Teljes kiőrlésű tészta

Hat gramm rost van egy csészényiben - a teljes kiőrlésű tészta meglepően rostdús élelmiszer. A legjobb, ha sok zöldséggel, salátával fogyasztjuk, mert így még jobban megemelhetjük a fogásunk rosttartalmát.

Málna

Egy csésze málnában 8 gramm rost található, ráadásul a kalóriatartalma is igen alacsony. Ha éppen nincs szezonja, vehetjük fagyasztva is, ez ugyanis semmit sem csökkent a rosttartalmán.

