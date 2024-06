WC-titkok: ilyen az egészséges széklet

Előfordult már velünk is, hogy szemérmesek voltunk bizonyos tüneteinkkel, testi folyamatainkkal kapcsolatban? Ha igen, akkor jól felfogott érdekünk, hogy ezen változtassunk. Tipikusan rejtegetni való téma az emésztés, és a székletürítés is. Természetesen érthető ez a magatartás, de jó, ha tudjuk, hogy a székletünk aktuális egészségi állapotunkról árulkodhat, és nem mindegy, hogy felismerjük-e, ha baj van, és merünk-e adott esetben időben segítséget kérni. De milyen is az egészséges széklet, és mikor van okunk aggódni? Először is fontos a gyakoriság. Jó, ha naponta legalább egyszer van székletünk, és persze még akkor sincs gond, ha háromszor is meg kell látogatnunk a mellékhelyiséget, ez még nem számít kórosnak. Szintén egészséges bélműködésről árulkodik, ha székelés közben nem kell erőlködni. Szintén nincs ok aggodalomra, ha a végtermék színe középbarna, illetve hengeres alakú, és nincs látható nyálka a felszínén.

A SZÉKLET SZÍNE ÉS SZAGA IS ÁRULKODHAT EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTUNKRÓL. FOTÓ: GETTY IMAGES

Milyen eltérések lehetnek, vannak-e olyan változások, amelyek még beleférhetnek az egészséges tartományba? Egy biztos, emésztésünket és így a székletünket is sok minden befolyásolhatja, akár egy stresszes időszaknak, de még a gyógyszerszedésnek is lehetnek látható jelei.

Barna, fekete, vörös. Nem kell rögtön megijedni

Világosbarnától a sötétbarnáig változhat – ez az egészséges széklet színe. Az ettől eltérő szín még nem jelenti feltétlenül azt, hogy valami gond van az egészségünkkel. Ártalmatlan dolgok – például különféle zöldségek – is eredményezhetnek más színű végterméket. A cékla hatásait talán mindenki ismeri, ahogy a zöld színű ételek fogyasztása is láthatóvá válik. Akkor van gond, ha táplálkozásunk nem indokolja sem a vörös, sem a zöld színű székletet. Ha ilyet tapasztalunk – főleg ha tartósan, vagy rendszeresen visszatérően –, érdemes azonnal orvoshoz fordulni.

A legijesztőbb kétségkívül a pirosas, esetleg vérres széklet. Akkor fordulhat elő, ha a bélrendszer alsó szakaszából származik a vér. Mivel rövid időt tölt a bélrendszerben, nincs elég ideje – baktériumok és enzimek hatására – sötétebb színűvé változni. Jó, ha tudjuk, hogy a székletben látható friss vér aranyérbetegségre is utalhat. De mindenképpen bízzuk orvosra a diagnózist, amely során kiderül, honnan is származik a vér. A sötét, vagy akár fekete színű széklet esetében is érdemes kideríteni az okokat, és nem kell azonnal a legrosszabbra gondolni. Különféle gyógyszerek – ilyenek a magas vastartalmú készítmények –, illetve táplálékkiegészítők is eredményezhetnek ilyen produktumot. De utalhat arra is, hogy vér került a székletbe, mégpedig a bélcsatorna felső részében. Okozhat ilyen tünetet a gyomor- vagy nyombélfekély, a nyelőcső problémái, illetve daganatos megbetegedés is. Ne halogassuk a kivizsgálást!

Sárga, zöld és majdnem fehér. Ilyen is előfordulhat

A világosabb színű széklet is lehet ijesztő, és jó is, ha nem hagyjuk annyiban a dolgot. Felnőtteknél is előfordulhat sárga színű végtermék, és ebben az esetben szinte biztos, hogy felszívódási zavar – például lisztérzékenység – okozza az eltérést. Nem csak a szín lehet árulkodó, a széklet állaga is változhat, így például zsíros felületű lesz, igen kellemetlen szaggal kísérve. Előfordulhat akkor, ha az epével vagy a hasnyálmiriggyel van gond, de fertőző és krónikus betegség is állhat a háttérben.

Nagyon világos, szinte fehér színű produktum akkor állhat elő, ha a székletbe nagyon kevés epe jut. A széklet színét a belekbe kerülő epe mennyisége is befolyásolja, a világos szín pedig kevés epe jelenlétére utal. Itt is többféle kórra gyanakodhatunk, így kiderülhet például, hogy epekövesség, vagy az epehólyag betegsége okozza a tünetet. Az epeutak elzáródásával járó májbetegségek vagy epevezetéket érintő betegségek is világos székletet okoznak. A máj, és a hasnyálmirigy gyulladása is okozhat világos székletet, ahogy gyógyszer melléhatásaként, vagy nagyobb mennyiségű rizs fogyasztása miatt is jelentkezhet. Nem feltétlenül kóros, ha csak néha jelentkezik világos széklet, de ha egymás után többször is tapasztaljuk, érdemes elmenni orvoshoz. Zöld szín akkor jelenhet meg, ha az étel túl gyorsan halad át a vastagbélben – például hasmenés miatt – és így az epének nincs ideje teljesen lebomlani.