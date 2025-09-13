Infarktust, rákot és elhízást is okozhat, mégis minden nap használjuk ezt a fűszert – így csökkentsd a kockázatot!

Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
A magyar lakosság sófogyasztása kétszerese az ajánlottnak, ez pedig hosszú távon komoly károkat okozhat.

Nem hiába mondják: a só kihozza az ízeket. És valóban így van, só nélkül a legtöbb ételnek önmagában alig lenne valami zamata. Ráadásul fontos is, hiszen nagy szerepe van a szervezet folyadékháztartásának szabályozásában, illetve az idegek és izmok működésben egyaránt. Sajnos azonban mi magyarok nagyjából kétszer annyit eszünk belőle, mint amennyit a szakemberek javasolnak, ezzel pedig nagy veszélybe sodorjuk magunkat. Jó hír viszont, hogy már néhány apró változtatással sokat tehetsz az egészségedért anélkül, hogy le kellene mondanod az ízekről.

Paradicsomot sóz egy férfi kéz.
A paradicsom só nélkül, önmagában is nagyon finom. Fotó: Getty Images

Ezt teszi velünk a túl sok sok só

  • Testszerte, például a végtagokban és az arcon is vizesedést okozhat, de haspuffadást is előidézhet, így könnyedén elhízást eredményez.
  • A túl sok só hatására a sejtekből víz áramlik ki, ami gyengeséget, túlzott fáradtságot okozhat.
  • Dehidratáltságot idéz elő, ami miatt émelygés, hasmenés, gyomorgörcs léphet fel, hosszútávon pedig akár a gyomorrák valószínűségét is megnövelheti.

Így csökkentsd a sót

  • Ne sózd kóstolás nélkül az ételt!
  • Egy részét váltsd ki zöldfűszerekkel! A fokhagyma, bors, bazsalikom, rozmaring, citromlé vagy chilipaprika intenzív ízt adnak az ételeknek – só nélkül is. Idővel hozzászokik a szervezeted, sőt arra is rájössz: mennyi ízt hagytál ki eddig.
  • Mivel az ételízesítők sósak, nem szükséges mellettük pluszban sózni!
  • Vegyél vissza a készételekből! A pékáruk, chipsek, sós rágcsák, szószok, mikrózható popcornok, zacskós, instant ételek, fűszerkockák, füstölt húskészítmények mind rengeteg hozzáadott sót tartalmaznak.
  • Főzz otthon, friss alapanyagokból! A házi készítésű ételek általában sokkal kevesebb sót tartalmaznak, mint a félkész vagy éttermi fogások.

Milyen változásokat érezhetsz?

  • Csökken a vérnyomás, így kisebb lesz a szív- és érrendszeri terhelés;
  • javulhat a vese működése;
  • enyhülhet a puffadás, vízvisszatartás, így a fogyásban is segíthet;
  • finomabbnak érzed az ételeket, mert a só nem nyomja el a többi ízt; illetve
  • csökkenhet a fejfájás gyakorisága.

