Infarktust, rákot és elhízást is okozhat, mégis minden nap használjuk ezt a fűszert – így csökkentsd a kockázatot!

Nem hiába mondják: a só kihozza az ízeket. És valóban így van, só nélkül a legtöbb ételnek önmagában alig lenne valami zamata. Ráadásul fontos is, hiszen nagy szerepe van a szervezet folyadékháztartásának szabályozásában, illetve az idegek és izmok működésben egyaránt. Sajnos azonban mi magyarok nagyjából kétszer annyit eszünk belőle, mint amennyit a szakemberek javasolnak, ezzel pedig nagy veszélybe sodorjuk magunkat. Jó hír viszont, hogy már néhány apró változtatással sokat tehetsz az egészségedért anélkül, hogy le kellene mondanod az ízekről.

A paradicsom só nélkül, önmagában is nagyon finom. Fotó: Getty Images

Ezt teszi velünk a túl sok sok só

A sóban lévő nátrium megemeli a vérnyomást, ami extra megterhelést ró az artériákra, így vérrögök keletkezhetnek. Ez sajnos a test bármely pontján bekövetkezhet és szívinfarktus, de akár stroke is kialakulhat.

Mivel mindenhol okozhat érszűkületet, károsítja a veséket is, így vesekőhöz is vezethet.

Fokozza a kalciumvesztést a szervezetből, ami gyengíti a csontokat és növeli a csontritkulás kockázatát.

Testszerte, például a végtagokban és az arcon is vizesedést okozhat, de haspuffadást is előidézhet, így könnyedén elhízást eredményez.

Fejfájáshoz, émelygéshez, fáradtsághoz és izomgörcsökhöz is vezethet.

A túl sok só hatására a sejtekből víz áramlik ki, ami gyengeséget, túlzott fáradtságot okozhat.

Dehidratáltságot idéz elő, ami miatt émelygés, hasmenés, gyomorgörcs léphet fel, hosszútávon pedig akár a gyomorrák valószínűségét is megnövelheti.

Így csökkentsd a sót

Ne sózd kóstolás nélkül az ételt!

Egy részét váltsd ki zöldfűszerekkel! A fokhagyma, bors, bazsalikom, rozmaring, citromlé vagy chilipaprika intenzív ízt adnak az ételeknek – só nélkül is. Idővel hozzászokik a szervezeted, sőt arra is rájössz: mennyi ízt hagytál ki eddig.

Mivel az ételízesítők sósak, nem szükséges mellettük pluszban sózni!

Vegyél vissza a készételekből! A pékáruk, chipsek, sós rágcsák, szószok, mikrózható popcornok, zacskós, instant ételek, fűszerkockák, füstölt húskészítmények mind rengeteg hozzáadott sót tartalmaznak.

Főzz otthon, friss alapanyagokból! A házi készítésű ételek általában sokkal kevesebb sót tartalmaznak, mint a félkész vagy éttermi fogások.

Milyen változásokat érezhetsz?

Csökken a vérnyomás, így kisebb lesz a szív- és érrendszeri terhelés;

javulhat a vese működése;

enyhülhet a puffadás, vízvisszatartás, így a fogyásban is segíthet;

finomabbnak érzed az ételeket, mert a só nem nyomja el a többi ízt; illetve