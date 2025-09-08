A vécére is viszed a telefont? Az orvosok szerint ez nagyon rossz ötlet

Tovább ül a vécén, aki telefonozik közben. Ez viszont károsan hat az érintettek egészségére – állapította meg egy új tanulmány, amely a vécén töltött hosszú idő és az aranyér kialakulásának kockázata közötti összefüggést vizsgálta.

5 percen belül kellene elintéznünk a dolgunkat

A kutatásba 125 felnőttet vontak be, akiknél kolonoszkópiás vizsgálattal megnézték, hogy van-e aranyerük, és 43 százalékuknál már látszott az elváltozás. Az alanyok emellett kérdőíveket is kitöltöttek az vécéhasználat közbeni okostelefonhasználati szokásaikkal kapcsolatban. Rákérdeztek továbbá arra is, hogy kell-e erőlködniük székletürítés közben, mennyire aktívak fizikailag, illetve mennyi rostot fogyasztanak átlagosan.

Mint kiderült, azok akik gyakran telefonoznak vécézés közben, szignifikánsan több időt töltöttek a mosdóban, mint azok, akik nem viszik magukkal az okoseszközt. Az okostelefon-használók 37,3 százalékánál több mint öt percig tartott egy-egy mosdólátogatás, míg a nem telefonozóknak csupán 7,1 százalékánál húzódott eddig a vécézés. A legjobb megoldás a szakértők szerint az lenne, ha egyáltalán nem is vinnénk okoseszközöket a vécére, illetve ha a mosdóhasználat sosem tartana tovább 5 percnél.

Ezért baj, ha sokáig ülünk a vécén

A baj az, hogy az embe elveszíti az időérzékét, ha vécéhasználat közben telefonozni kezdenek – mutatott rá Trisha Pasricha gasztroenterológus, a tanulmány vezető szerzője. Az így kialakuló függőség pedig komolyan veszélyezteti az egészséget, a vécén ülve ugyanis nincs rendesen megtámasztva a medencefenék, így könnyebben alakul ki aranyér.

Mi az az aranyér?

Ahogy betegségismertetőnkben is olvasható, az aranyér a végbélnyílás nyálkahártyája alatt elhelyezkedő vénás fonatból alakul ki. Az aranyeres csomók a végbél és a végbélnyílás falában keletkező vénatágulatok, melyek begyulladhatnak, vérezhetnek, megnagyobbodhatnak, néha kifordulnak vagy véralvadék képződhet bennük, és ilyenkor fájdalmassá válnak. Attól függően, hogy a végbél záróizmától merre helyezkednek el, külső vagy belső aranyérről beszélhetünk.

Összességében azt állapították meg a kutatók, hogy az okostelefon mosdóban való használata 46 százalékkal fokozza az aranyér kialakulásának kockázatát. A kérdőívek kiértékelésével egyébként az is kiderült, hogy a vécén is telefonozók a leggyakrabban híreket olvasnak vagy a közösségi médiát bújják dolguk végzése közben.