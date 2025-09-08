Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +27°
Hidegfront

A vécére is viszed a telefont? Az orvosok szerint ez nagyon rossz ötlet

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Az okostelefonok ma már a mindennapjaink természetes részei. Sokan már a vécén ülve is használják ezt az eszközt, ez azonban negatív hatást gyakorolhat az egészségre.

Tovább ül a vécén, aki telefonozik közben. Ez viszont károsan hat az érintettek egészségére – állapította meg egy új tanulmány, amely a vécén töltött hosszú idő és az aranyér kialakulásának kockázata közötti összefüggést vizsgálta.

5 percen belül kellene elintéznünk a dolgunkat

A kutatásba 125 felnőttet vontak be, akiknél kolonoszkópiás vizsgálattal megnézték, hogy van-e aranyerük, és 43 százalékuknál már látszott az elváltozás. Az alanyok emellett kérdőíveket is kitöltöttek az vécéhasználat közbeni okostelefonhasználati szokásaikkal kapcsolatban. Rákérdeztek továbbá arra is, hogy kell-e erőlködniük székletürítés közben, mennyire aktívak fizikailag, illetve mennyi rostot fogyasztanak átlagosan.

Mint kiderült, azok akik gyakran telefonoznak vécézés közben, szignifikánsan több időt töltöttek a mosdóban, mint azok, akik nem viszik magukkal az okoseszközt. Az okostelefon-használók 37,3 százalékánál több mint öt percig tartott egy-egy mosdólátogatás, míg a nem telefonozóknak csupán 7,1 százalékánál húzódott eddig a vécézés. A legjobb megoldás a szakértők szerint az lenne, ha egyáltalán nem is vinnénk okoseszközöket a vécére, illetve ha a mosdóhasználat sosem tartana tovább 5 percnél.

Ezért baj, ha sokáig ülünk a vécén

A baj az, hogy az embe elveszíti az időérzékét, ha vécéhasználat közben telefonozni kezdenek – mutatott rá Trisha Pasricha gasztroenterológus, a tanulmány vezető szerzője. Az így kialakuló függőség pedig komolyan veszélyezteti az egészséget, a vécén ülve ugyanis nincs rendesen megtámasztva a medencefenék, így könnyebben alakul ki aranyér.

Mi az az aranyér?
Ahogy betegségismertetőnkben is olvasható, az aranyér a végbélnyílás nyálkahártyája alatt elhelyezkedő vénás fonatból alakul ki. Az aranyeres csomók a végbél és a végbélnyílás falában keletkező vénatágulatok, melyek begyulladhatnak, vérezhetnek, megnagyobbodhatnak, néha kifordulnak vagy véralvadék képződhet bennük, és ilyenkor fájdalmassá válnak. Attól függően, hogy a végbél záróizmától merre helyezkednek el, külső vagy belső aranyérről beszélhetünk.

Ez is érdekelhet

Összességében azt állapították meg a kutatók, hogy az okostelefon mosdóban való használata 46 százalékkal fokozza az aranyér kialakulásának kockázatát. A kérdőívek kiértékelésével egyébként az is kiderült, hogy a vécén is telefonozók a leggyakrabban híreket olvasnak vagy a közösségi médiát bújják dolguk végzése közben.

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

aranyér mobiltelefonhasználat aranyér okai aranyér kialakulása aranyér megelőzése vécéhasználati szokások telefonhasználat a vécén

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +27 °C
Minimum: +15 °C

Nagyrészt fátyolfelhős, napos idő ígérkezik. Ugyanakkor főleg hazánk keleti, északkeleti felén magasabbra törnek a gomolyfelhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés is kísérheti. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Késő estére 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. Ma egy újabb gyenge hidegfront éri el az országot, amely markáns lehűlést ugyan nem hoz, a szervezetünkre azonban hatással lehet.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra