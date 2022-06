Szabályozzák, hány csomag vécépapírt vehetünk

Nemcsak az árstoppal érintett termékekre, hanem a vécépapírra, a papír zsebkendőre és a konzervekre is mennyiségi korlátozást vezetett be a Lidl – számolt be róla a Telex. Olvasói beszámolókra hivatkozva a portál azt írta, négy csomag vécépapírt és egy karton (12 liter) 2,8 százalékos UHT-tejet már nem lehet megvenni egyben. A tej esetében jelenleg 6 liter, a papírtermékek esetében pedig 3 csomag a limit vásárlónként.

A hatósági áras termékek mellett például a vécépapírra is vonatkozik a mennyiségi korlátozás. Fotó: Getty Images

„Áruházainkban jellemzően az árstoppal érintett árucsoportok esetében vezettünk be mennyiségi korlátozást. Vállalatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az áruellátás folyamatosan biztosított legyen, ugyanakkor az utóbbi hónapokban az tapasztalható, hogy többszörös az érdeklődés az árstoppal érintetett termékek iránt. Bár sok esetben jelentősen nagyobb mennyiségű termék rendelkezésre állásáról gondoskodunk, a megnövekedett kereslet okán van, hogy ez is kevésnek bizonyul” – írta a Telex megkeresésére a Lidl.

Az áruházlánc hozzátette, az ellátási láncban adódó problémák miatt azonban más árucikkekre is mennyiségi korlátozást vezettek be. Az érintett termékek között szerepel a már említett vécépapír, a papír zsebkendő, és néhány konzerv – köztük az őszibarack- és a csemegeuborka-konzerv – is. A döntést azzal indokolták, hogy csak így tudják biztosítani, hogy vásárlóikat folyamatosan ki tudják szolgálni, vagyis ne alakuljon ki tartós hiány egyes árucikkekből.