Mintegy 150-féle illatanyag található meg sokak kedvenc reggelijében, a sült szalonnában. Egy friss kutatás ráadásul azt is megállapította, hogy a szalonna illata komoly aktivitásokat vált ki a szürkeállományunkban: fokozza a szaglásunkat és a memóriánkat, éberebbé tesz minket, hatására gyorsabban feldolgozzuk a látottakat, ráasául szerotonin- és dopaminlöketet is biztosít, amely miatt igencsak pozitívan befolyásolja a hangulatunkat – számolt be az eredményekről a TheSun cikke.

Meglepő hatással van ránk a sült szalonna illata. Fotó: Getty Images

Ez még nem minden

Már a szalonna szó említése is bekapcsolja az élvezetekért felelős receptoraink működését. Ez a népszerű reggeli ráadásul az agy és a bélrendszer közötti kommunikációt is segítheti, így képes fokozni az emésztést, valamint a szervezet immunválaszait is – állapította meg a Lisszaboni Egyetem munkatársa, Hugo Alexandre Ferreira professzor, aki összegyűjtötte és elemezte a világ minden tájáról a szalonnáról készült tanulmányokat.

A szalonna által az érzékszervekre gyakorolt hatások komoly szerepet játszhatnak a kognitív képességek fokozásában. Ehhez persze az is fontos, hogy a bacont egy kiegyensúlyozott étrend részeként fogyasszuk” – magyarázta a szakértő.

Az egyik vizsgálattal azt is bebizonyította a professzor, hogy a sovány sertéshúst is tartalmazó, mediterrán étrenden élőknek fejlettebbek az agyi feldolgozási képességei, mint a kizárólag alacsony zsírtartalmú ételeket fogyasztó személyeknek. Amikor pedig szalonnával helyettesítették a sovány sertéshúst, ugyanerre az eredményre jutottak.