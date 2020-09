Ilyen betegségekre utalhat a véres széklet

A székletben található vér többféle módon jelentkezhet attól függően, hogy a szervezet mely részéből ered. Míg a friss, piros vér többnyire az alsó bélszakaszból származik, addig a nagy mennyiségű, sűrűbb állagú, bordós vérzés utalhat a felsőbb bélszakasz, vagy a nyelőcső kóros állapotára. Fontos tudni, hogy nemcsak a vörös, hanem a szurokfekete színű széklet is tartalmazhat vért. Ebben az esetben a tápcsatornán, a felsőbb bélszakaszon, vagy akár a gyomron, nyelőcsövön áthaladó, emésztett vér színezheti feketére az ürüléket.

Több kiváltó oka is lehet

A nyákos, véres formában jelentkező hasmenés többnyire vírusos vagy bakteriális eredetű gyulladásos állapotra jellemző, de ilyen tüneteket okozhat a tejfehérje-érzékenység, allergia, ételmérgezés, vagy akár különböző eredetű fekélyek is. Ilyen fekélyes megbetegedés például a tápcsatorna bármely szakaszán előforduló, gyakran kifejezetten súlyos formában jelentkező Crohn-betegség. Mivel a véres széklet rosszindulatú daganatra is utalhat, ezért találgatás helyett minden esetben orvosi segítséggel kell kideríteni a pontos okokat.

Nem csak különböző kórképek, hanem egyes gyógyszerek, antibiotikumok, vagy bizonyos kezelések (például a sugárterápia) is eredményezhetnek véres béltartalmat. Ha a székeléstfájdalomkíséri, végbélrepedésre is következtetni lehet, ahogy a jó- és rosszindulatú végbélpolipok szintén vérzéssel hívhatják fel magukra a figyelmet. Fontos továbbá kiemelni, hogy a széklet színét egyes vaskészítmények, széntabletták, illetve bizonyos élelmiszerek - például a cékla és a bogyós gyümölcsök - is képesek megtévesztően a vérhez hasonló vörös vagy fekete színűre festeni.

Leggyakoribb ok: belső aranyér

Az esetek nagy többségében a véres széklet oka azonban az aranyér, ami mindenki szervezetében jelen van. Elhelyezkedéstől függően beszélhetünk belső- vagy külsőaranyérről, de kórosnak csak akkor nevezhetőek, ha a vénák valamilyen okból túlzottan kitágulnak, megnövekednek. A végbéltől befelé eső belsőaranyérlegjellemzőbb tünete a székletürítés közben jelentkező vérzés. Ennek a kifejezetten gyakori elváltozásnak négy stádiumát különböztethetjük meg.

A székletben található vér többféle betegséget is jelezhet. Fotó: Getty Images

Kezdetben csak ritkán okoz kisebb mennyiségű vérzést, egyéb tünetei pedig egyáltalán nincsenek. A tágulás mértékének növekedésével, székelés közben már kifordulhat a megnagyobbodott vénacsomó a végbélből, de ekkor még magától visszahúzódik a helyére. A harmadik stádiumban tovább romlik az állapot, ekkor már az aranyér csak kézzel helyezhető vissza; megjelenik a fájdalomérzet, a vérzés pedig egyre gyakoribbá válik. A belső aranyér akkor a legsúlyosabb, amikor a kifordulás, valamint a fájdalom állandósul, és elengedhetetlenné válik az orvosi beavatkozás.

Aranyérbetegség: hatékonyan kezelhető

Kezdeti stádiumban az aranyér jól kezelhető: többnyire elég hozzá a végbél megfelelő ápolása, valamint a rendszeres testmozgással, és tudatos étkezéssel járó életmódváltás. Segítségünkre lehetnek az olyan sebgyógyítást serkentő, gyulladáscsökkentő és természetes védekezést növelőgyógynövényekis, mint például a kamilla, a varázsmogyoró-levél és a körömvirág. A kényelmes használat érdekében, a gyógyfüvek természetes hatóanyagai koncentrált mennyiségben, tisztított formában, kivonat, kenőcs vagy kúp változatban is elérhetőek.

Aranyérbetegség esetén, a szulfáttartalmú készítmények használata sokat javíthat az állapoton, hiszen a sérült felületekhez kötődve, jól tapadó réteget képezve óvják a bőrt és a nyálkahártyát. Akárcsak az olyan kúpok és krémek, amelyek hatóanyagként elölt E-coli baktérium kultúrát tartalmaznak. Alkalmazásuk olyan immunválaszt vált ki a szervezetben, ami fokozza az érintett szövetek természetes védekezőképességét.

A kezelés részét képezhetik a - szintén vény nélkül kapható - szájon át szedhető tabletták is. A növényi eredetű, diozmin tartalmú gyógyszerek képesek jelentősen csillapítania fájdalmat, miközben erősítik és rugalmassá teszik az érfalakat. Segítségükkel könnyebbé válik a véráramlás, valamint gyulladásgátló és antioxidáns hatással is bírnak, ezzel csökkenve az aranyérbetegség szövődményeinek kialakulási esélyeit.