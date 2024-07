Ez a teszt a tünetek előtt kimutatja az Alzheimer-kórt

Élete során minden ötödik nőnél és minden tizedik férfinél kialakul Alzheimer-kór, a demencia leggyakoribb formája – írja a svédországi Lund Egyetem közleménye. Dacára azonban a betegség gyakori előfordulásának, a kimutatására szolgáló diagnosztikai módszerek, mint a PET-vizsgálat és az agy-gerincvelői folyadék vizsgálata, általában véve nehezen hozzáférhetőek. Mivel azonban az Alzheimer-kór nem visszafordítható, viszont a meglévő és a fejlesztés alatt álló kezelési eljárásokkal jelentősen lassítható az állapotromlás, kulcsfontosságú lenne a korai felismerés. Éppen ehhez kínál egyszerű, gyors, akár az alapellátásban is elérhető eszközt a Lund Egyetem kutatóinak legújabb fejlesztése.

Laboratóriumi vérvizsgálattal kimutatható lehet az Alzheimer-kór svéd kutatók szerint. Fotó: Getty Images

Az elmúlt öt évben megalkottak ugyanis egy olyan laborvizsgálati eljárást, amely az úgynevezett 217-es foszfo-tau fehérje szintjét méri a vérben. A kutatások szerint mindez alkalmas az Alzheimer-kórhoz kötődő változások kimutatására még a betegség tüneteinek megjelenése előtt, akárcsak hosszú távon a betegség progressziójának nyomon követésére. Egy, a JAMA című folyóiratban most megjelent tanulmányban a svéd kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy klinikai körülmények között alkalmazva a teszt 90 százalékos megbízhatósággal működik. Csak az összehasonlítás kedvéért: a kísérlet eredményei szerint az alapellátó orvosok 61, a szakorvosok 73 százalékos pontossággal tudták helyesen diagnosztizálni az Alzheimer-kórt pusztán a betegek panaszainak ismeretében.

Tekintettel az új teszt egyszerűségére és magas szintű megbízhatóságára, a jövőben lehetővé válhat általa, hogy akár már a háziorvosi rendelőkben fel lehessen állítani az Alzheimer-kór diagnózisát – vagy ki lehessen zárni annak szerepét a páciens tüneteiben. Elvégre az egyik legjellemzőbb szimptóma, a feledékenység származhat más, jól kezelhető zavarokból is, például depresszió és krónikus fáradtság is állhat a háttérben. Dr. Oskar Hansson, a Lund Egyetem és a malmői Skane Egyetemi Kórház neurológus professzora, a kutatás társvezetője elmondta: következő lépésként szeretnének felállítani egy világos klinikai útmutatót a teszt alkalmazására vonatkozóan. Ugyanakkor szerinte az Egyesült Államokban már jelenleg is elérhető vizsgálati módszer egy-két éven belül az alapellátásban is megjelenhet.