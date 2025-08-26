Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Pénzallergia tünetei és kezelése: amit a nikkelérzékenységről tudni érdemes

P.L.
Szerző P.L.

Ha az ujjakon vagy tenyéren visszatérő ekcémát észlelünk, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. Könnyen lehet, hogy valamilyen fémallergia okozza a tüneteket.

Pénzallergia: amikor az érmék bőrtüneteket okoznak

A köznyelvi „pénzallergia” valójában kontaktekcéma, amelyet többnyire nikkel vált ki. Ez az érmeötvözetek gyakori összetevője, mellette réz és ritkábban más fémek is szerepet kaphatnak. A jelenség tipikusan a pénzérmékkel rendszeresen érintkező ujjakon, tenyéren jelenik meg, főként azoknál, akik foglalkozásuknál fogva sok aprópénzt kezelnek. A nikkel a leggyakoribb fémallergén, és az ékszerek mellett a mindennapi tárgyak (például övcsat, gomb, óraszíj, mobiltelefon-fémkeret) is provokálhatják a reakciót.

Milyen tünetekre figyeljünk?

A tünetek a kontaktus helyén jelentkeznek: bőrpír, viszketés, égő érzés, apró hólyagok és száraz, hámló bőr. Ez egy késleltetett immunreakció, ezért a panaszok jellemzően órákkal-napokkal a kontaktus után erősödnek fel, és terjedhetnek is. A krónikus érintkezés megvastagodott, repedező kézbőrhöz vezethet. 

Valaki egy marék pénzérmét tart a kezében.
Van, akinek a bőrét megviseli az aprópénz érintése. Fotó: Getty Images

Mire lehet allergiás az érintett?

A „pénzallergia” hátterében leggyakrabban nikkelallergia áll, de kobalt vagy ritkábban króm is szóba jöhet; egyes esetekben réz-érzékenység is kialakulhat. 

Hogyan állítható fel a diagnózis?

A biztos módszer az epicutan teszt, amely során a hát bőrére helyezett allergén-panelek – köztük nikkel-sók – váltanak ki reakciót, ha fennáll az érzékenység. A tesztet bőrgyógyász végzi, és az eredmény alapján nemcsak az allergén azonosítható, hanem személyre szabott elkerülési terv is felállítható. 

Kezelés: a kiváltó ok kerülése az első

A leghatékonyabb stratégia a kiváltó fém kerülése. Pénzérmék esetén ez a kontaktidő csökkentését, például kesztyű használatát jelentheti. Akut fellángoláskor a gyulladás csökkentésére orvosi javaslatra helyi kortikoszteroid krém vagy kenőcs jön szóba. Tartós panaszok, kiterjedt vagy visszatérő ekcéma esetén bőrgyógyászhoz érdemes fordulni.

Megelőzés és praktikus tippek

Akinek igazolt a nikkelallergiája, a mindennapokban törekedjen nikkelmentes vagy alacsony nikkeltartalmú tárgyak használatára. Az ékszereknél például a nemesfémek (pl. magas finomságú arany, platina) és egyes rozsdamentes acél ötvözetek biztonságosabbak lehetnek; ruházati fémkiegészítőket (gomb, csat) érdemes textillel elválasztani a bőrtől. Készpénzzel dolgozóknak hasznos lehet a rendszeres kézkrémezés a bőr védelmére. 

fémallergia nikkelallergia allergia pénzallergia

