Fémallergia? Ennyi minden okozhat tüneteket

Fémallergia esetén előfordulhat, hogy érmék, ékszerek vagy akár ajtógombok érintése is allergiás reakciót válthat ki. Azonban számos olyan dolog is kiütéseket és viszketést okozhat, amelyekről nem is gondolnánk. Dr. Moric Krisztina allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa elmondja, mikkel érdemes óvatosabbnak lennünk.

A fémallergia bőrpírral, viszketéssel, duzzanattal vagy kiütéssel jár. Fotó: iStock

Milyen fémek okozhatnak tüneteket?

Allergia bármelyik fém miatt kialakulhat, tehát teljesen egyénfüggő, hogy kinél mi okoz tüneteket. A leggyakoribbnak a nikkelallergia mondható – a nők csaknem 30 százalékát érinti –, de a kobalt és a króm is sokaknál okoz panaszokat.

A gyártók gyakran nikkelt és kobaltot használnak más fémekkel való ötvözéshez. Ezek a fémek alacsonyabb minőségű ékszerekben, például bizsukban találhatók meg. Ilyen esetben a tünetek megszűnéséhez az ékszereket le kell cserélni rézre, legalább 14 karátos aranyra, ezüstre, platinára vagy rozsdamentes acélra. Azonban kísérletezés helyett a legjobb, ha rögtön biztosra megyünk: egy epicutan teszttel pontosan meg lehet állapítani, hogy melyik az a fém, ami a tüneteinket okozza és a továbbiakban csak azt kell elkerülnünk - javasolja a szakember. Az elkerülés azonban nem is annyira egyszerű, hiszen nemcsak az ékszerek, hanem számos egyéb, hétköznapi használati tárgy is tartalmazhat fémeket.

Meglepő helyeken is érintkezhetünk fémekkel

A szemceruza és a szemhéjfesték is tartalmazhat fém összetevőket, így használatuk allergia esetén szintén tüneteket okozhat. Ha ismerjük az allergént, vásárlás előtt figyeljük az összetevőket, illetve lehetőség szerint ragaszkodjunk a már bevált termékekhez. Meglepő lehet, de kobalt- vagy nikkelallergia esetén a mobiltelefonunk is előidézheti a bőrpanaszokat.

Az ékszerekhez hasonlóan gyakran a szemüvegkereteket is nikkellel vagy kobalttal ötvözik. Panaszok esetén tehát ajánlott javasolt műanyagból készült keretre váltani. A fémallergiásoknak azonban a ruhaválasztást is alaposan át kell gondolniuk. A fém gombok, a szegecsek és cipzárak ugyanis szintén problémát okozhatnak. Ha például a melltartó csatja vagy a farmer gombja érintkezik a bőrrel, rövid időn belül bőrpír, vörösség, viszkető érzés jelentkezhet.

Ha tetoválást tervezünk, és korábban már jelentkeztek panaszaink fémekkel való érintkezés után, akkor érdemes még az időpontfoglalás előtt kizárni a fémallergia lehetőségét. A tetováló festékekben lévő pigmentek ugyanis tartalmazhatnak kobaltot és más nehézfémeket. Gyakran előfordul továbbá, hogy fogászati beavatkozások után jelentkeznek a kellemetlen panaszok. A beültetett implantátumok miatt jelentkező allergiás tünetek egyetlen kezelési módja, ha a panaszokat kiváltó implantátumot eltávolítják. Ezért az ilyen beavatkozások előtt is javasolt elvégeztetni egy allergiavizsgálatot.