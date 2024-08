Nyári pollenallergia kezelése

„Magyarországon minden negyedik ember szenved allergiás tünetektől. Az egyik legfőbb allergén a parlagfű pollenje” – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egyik korábbi videójából, amelyben összeszedték a pollenszezon könnyebb átvészeléséhez szükséges legjobb tanácsokat. Az alábbiakban ezeket láthatod – csoportosítva, részletezve.

Ezekre figyelj otthon!

Ahogy azt egy Facebook-bejegyzésükben is kiemelték, néhány egyszerű lépés betartásával jelentősen enyhíthetők az allergiás tünetek. A pollenszezon idején nagyon fontos például az, hogy naponta mosd ki a használt ruhádat, mindig tisztítsd le a cipődet, valamint hajat is moss minden este. A ruhádon, a lábbeliden és a hajadon ugyanis könnyen megtelepedhetnek az allergének, így könnyen hazaviheted őket. Emiatt tehát még akkor is irritálhatnak, ha már nem a szabadban vagy. Ezenkívül ügyelj arra is, hogy ne a szabadban szárítsd a ruháidat, hiszen úgy szintén rátapadhatnak az anyagra a tüneteket okozó pollenszemcsék.

Érdemes éjszakánként alaposan átszellőztetni a lakást. Amikor a nap már lement és a levegő kissé lehűlt – valamint a közúti forgalom sem olyan nagy –, jelentősen alacsonyabb a pollenterhelés. Zivatarok idején azonban jobb csukva tartani az ablakot, és csak a felhőszakadás elvonulása után szellőztetni – az esőcseppek és az erős szél ugyanis eleinte felkavarhatja az allergéneket. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy akármennyire is figyelsz arra, hogy minél kevesebb allergént engedj be az ablakokon keresztül, a gyakori ágyneműcserét és portalanítást attól még nem úszod meg.

Hasznos tanácsok pollenallergiásoknak. Forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) / Facebook

A szabadban is legyél résen!

A legjobb, ha magas pollenterhelés idején egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevés időt töltesz a szabadban. Az intenzív tünetek jelentkezését megelőzheted, ha a szabadban tartózkodva FFP2-es vagy FFP3-as maszkot viselsz.

A nagy sétákat érdemes kora reggelre, estére vagy tartós esőzések utánra időzíteni, ekkor ugyanis alacsonyabb a pollenterhelés. A parlagfüves területeket viszont még ilyenkor is jobb elkerülni – főleg akkor, ha éppen a parlagfűre vagy allergiás.

Ha autózol, kapcsold be a szellőztetőt! Figyelj ugyanakkor arra, hogy rendszeresen takaríttasd ki a jármű levegőztető rendszerét és cseréltesd ki a pollenszűrőt!

Egyéb hasznos tanácsok

Tájékozódj rendszeresen az aktuális pollenhelyzetről !

Tájékozódj rendszeresen az ! Figyeld a pollennaptárat !

Figyeld a ! Kövesd a pollenkoncentráció-előrejelzést !

Kövesd a ! Kezdd el időben szedni az allergiás panaszok elleni gyógyszer eidet!

Kezdd el időben szedni az eidet! Szerezz be antihisztaminos orrspray -t és szemcsepp et is, amennyiben szükséges!

Szerezz be -t és et is, amennyiben szükséges! Jelentsd be a parlagfüves területeket az ezt a célt szolgáló bejelentőrendszeren keresztül!

