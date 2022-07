A jól ismert allergiás tünetek mellett a parlagfűre érzékenyek életét bizonyos élelmiszerek fogyasztása is megnehezítheti. A keresztallergia nagyjából az allergiások 10 százalékánál fordul elő, ők kellemetlen szájüregi tüneteket észlelhetnek bizonyos ételek fogyasztását követően. Égő, viszkető érzés az ajkakon, nyelven, torokkaparás utalhat arra, hogy jobb a későbbiekben az adott ételt inkább elkerülni. Parlagfűre allergiásoknál a görögdinnye mellett a banán, cukkini, uborka és napraforgó mag is tüneteket okozhat. Senkinek sem kell azonban ok nélkül kizárnia ezeket az étrendjéből, aki még nem tapasztalt ilyen tüneteket, nyugodtan fogyaszthatja továbbra is – mondta Dr. Balogh Katalin, a Budai Allergiaközpont allergológusa.

Ha vége a nyárnak, elmúlik az allergiám is?

Sajnos ez egyáltalán nincs így, az őszi-téli időszakban sokan küzdenek a háziporatka-allergia felerősödő tüneteivel. Ha valaki kezelésre sem múló orrdugulást tapasztal, orrfolyás, tüsszögés, köhögés jelentkezik – főleg zárt térben – hosszabb ideje, akkor érdemes allergia vizsgálatot végeztetnie, mivel könnyen lehet, hogy a panaszait a háziporatka okozza. Ez az apró, szabad szemmel nem látható élőlény elhullott emberi hámsejtekkel táplálkozik, így főleg ott él, ahol a legtöbb időt töltjük: az ágyban. Megbújhat a párnában, takaróban, a matracban is. Nem ritka, hogy jelenléte az arra érzékenyeknél bőrtünetet, kiütéseket is okoz.

A nyár elmúltával sem mindig szűnnek meg az allergiás panaszok. Fotó: getty Images

Reggel szellőztessek, amikor friss a levegő?

Az, hogy mennyire magas a pollenkoncentráció mértéke a levegőben, növényfajonként is változhat. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a legmagasabb reggel 5 és 10 között, tehát semmiképp sem javasoljuk, hogy pollenszezonban az allergiások reggel, munkába indulás előtt szellőztessenek. Nyugodtan várják meg, míg hazaérnek és inkább este 8 és a lefekvés időpontja között – vagy akár egész éjszakára – nyissanak ablakot, a hajnali, reggeli órákban pedig zárják be.

Az allergénspecifikus immunterápiától néhány héten belül múlnak a tüneteim?

Ha néhány héten belül nem is, de a kezelés első évében már jelentősen csökkenhetnek. Egy átlagosan 3 évig tartó kezelésről van szó, amelynek során az immunrendszer kisiklott működését kell „helyes útra” terelni, ez pedig egy hosszabb folyamat, amihez idő kell. A kezelés során az immunrendszert fokozatosan szoktatják hozzá ahhoz az anyaghoz, amely korábban tüneteket okozott, így idővel elérik azt, hogy a betegnél ne jelentkezzenek az allergiás tünetek. A teljes terápia tehát hosszabb időt vesz igénybe, ám a tapasztalatok szerint a betegek már a kezelés első évében is jelentős javulásról számolnak be, különösen a bosszantó orrdugulás és szemviszketés terén. Sikeres terápia esetén pedig a hatás a készítmény szedésének befejezését követően több évig tart.

Az orrdugulás elleni orrspray orrdugulást okozhat?

Ez az állítás igaz, bármennyire is meglepő. Ha nem szakember által összeállított gyógyszerekkel kezeljük az allergiás tüneteket, akkor könnyen előfordulhat, hogy nem a megfelelő készítményt választjuk. Az ún. nyálkahártya lohasztó orrcseppek az orrnyálkahártyában lévő ereket összehúzzák, így csökkentik a duzzanatot, elzáródást. Használatuk azonban csak nátha esetén, a tájékoztatóban leírt ideig és gyakorisággal javasolt. Ha túl hosszú ideig használjuk, akkor idővel azt fogjuk tapasztalni, hogy épp ellenkezőleg hatnak.

A megfelelő vérellátottság biztosítására ugyanis a nyálkahártya szöveti szabályozó rendszere az ereket tágulásra készteti, így jöhet létre az a paradox helyzet, hogy az orrcseppek használata még nagyobb elzáródást eredményez. Annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, allergia ellen válasszuk a hosszú távon is biztonsággal alkalmazható, speciálisan e célra kifejlesztett készítményeket.

Forrás: Budai Allergiaközpont