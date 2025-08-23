Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Az embert is képes megbénítani a váratlanul felbukkant tengeri lény – lezártak miatta egy teljes partszakaszt

Kempf Zita
A kék sárkány látványos, szinte mesebelinek tűn élőlény, ám komoly veszélyt jelenthet a strandolókra.


Lezárták a fürdőzést a délkelet-spanyolországi Guardamar del Segura tengerpartján, miután a helyi hatóságok több példányban észlelték a tengeri fecske vagy más néven kék sárkány (Glaucus atlanticus) nevű állatot. A különleges külsejű, mindössze 3 centiméteres tengeri csiga lenyűgöző látvány, de a vele való érintkezés súlyos egészségügyi kockázatot hordoz.

Gyönyörű, de veszélyes - Fotó: Getty Images
Veszélyes érintkezés

A helyi rendőrség közlése szerint a kék sárkány bőrirritációt, erős, égési sérüléshez hasonló fájdalmat, valamint hányingert és hányást is okozhat. A város polgármestere arra kérte a lakosokat és a turistákat, hogy ne nyúljanak hozzá még kesztyűben sem, hanem azonnal jelezzék a hatóságoknak, ha partra vetődött példányt látnak.
Amennyiben valakit megcsíp az állat, a hatóságok szerint az érintett bőrfelületet sós vízzel kell leöblíteni (nem édesvízzel, mert az fokozhatja a méreg hatását), majd mielőbb orvosi segítséget kérni.

Miért ilyen veszélyes a kék sárkány?

A Glaucus atlanticus egy különleges életmódot folytató tengeri csigafaj. A felszínen sodródik a hullámokkal, és elsősorban más csípős csalánozókkal (például portugál gályával vagy medúzákkal) táplálkozik. A zsákmányból származó mérgező csalánsejteket saját testében tárolja, majd azokat felhasználva akár saját méreténél háromszázszor nagyobb élőlényt is képes megbénítani. Emiatt érintése az emberre nézve is veszélyes.

Ritka vendég a Földközi-tengeren

Bár az Atlanti-óceánban és a trópusi tengerekben viszonylag gyakori, a kék sárkány a Földközi-tengerben ritkán bukkan fel. Az utóbbi években azonban a klímaváltozás és a vízhőmérséklet-emelkedés miatt egyre több jelentést kapnak a mediterrán térségben is.

Mit tehetünk a megelőzésért?

  • Fürdés előtt mindig figyeljük a helyi hatóságok jelzéseit és a strand zászlójelzéseit!
  • Ha partra vetődött állatot látunk, ne érintsük meg, és ne engedjük a gyerekeket a közelébe.
  • Csípés gyanúja esetén az érintett bőrfelületet sós vízzel öblítsük le, és keressünk fel orvost!
  • Súlyos tünetek (nehézlégzés, erős fájdalom, szédülés) esetén azonnal hívjunk mentőt.

