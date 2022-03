Allergiaszezon: mi segíthet a gyógyszeren kívül?

Az allergia kellemetlen tünetei - mint a tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, könnyezés vagy a kötőhártya-gyulladás - sokak életét megkeserítik, tavasztól akár egészen késő őszig is. Egyes kutatások szerint a magyar lakosság kb. 30 százaléka szenved a pollenallergiához kapcsolható változatos panaszoktól. Bár a parlagfű-allergiáról esik a legtöbb szó, egyebek mellett a különböző pázsitfűfélék, a nyírfa, a kőrisfa vagy a hársfa is okozhat enyhébb vagy súlyosabb tüneteket az arra érzékenyeknek.

Érdemes tudni, hogy a pollenallergiáért nem a nagyobb méretű, méhek vagy éppen a szél által növényről növényre szállított virágpor felelős, hanem a finomabb, szabad szemmel nem is látható kisebb szemcsék, melyeket a szél akár több száz kilométerre is elvihet. Azok a növények pedig, melyek a szél segítségével végzik a megporzást, hatalmas mennyiségű pollent termelnek, amit aztán minden irányba szétszórnak. A levegőben szálló pollenszemcsék a belélegzést követően megtapadnak a légutak nyálkahártyáján, ezzel pedig immunológiai láncreakciót indítanak el.

A tavasz beköszöntével nemcsak a jó idő, hanem az allergiaszezon is megérkezik. Fotó: Getty Images

Mi segíthet még a gyógyszeren kívül?

Az orvossal egyeztetett allergiaellenes készítmények szedésén túl is sok mindent tehetünk azért, hogy csökkentsük a kellemetlen tüneteket. Lássuk, mit ajánlanak a Dyson szakértői!

h i r d e t é s

Vezessünk allergianaptárat! Hasznos lehet, ha számontartjuk, mikor és hol tapasztaljuk a kellemetlen tüneteket. Ennek segítségével olyan mintázatokra figyelhetünk fel, melyek a jövőben segíthetnek abban, hogy elkerüljük a tünetek rosszabbodását. Például, hogy melyik napszakban tanácsosabb inkább csukva tartani az ablakot vagy éppen bent maradni. Hasznosak a pollennaptárak is, melyek a különböző növények virágzását veszik sorra, napjainkban pedig már léteznek olyan weboldalak és alkalmazások is, melyek segítségével az aktuális pollenkoncentrációról szerezhetünk információkat.

Figyeljünk a tisztaságra! Pollenszezonban kiemelten fontos, hogy a szokásosnál is jobban ügyeljünk lakásunk tisztaságára. Az apró pollenszemcsék megtapadnak például háziállatunk mancsain és szőrén, így séta után mindenképp tisztítsuk meg ezeket. Szerencsés egy mindennapos, gyors, "fenntartó" takarítást is bevezetni a rutinunkba, így azokat a szemcséket is eltávolíthatjuk, amelyek szellőztetés során kerülnek a lakásba.

Ügyeljünk a ruhákra, lakástextilekre! A nap során kint viselt ruhánkat hazaérkezést követően szerencsés azonnal lecserélni, hogy ezzel se vigyük be otthonunkba a pollenszemcséket. Az ágyneműinket is cseréljük gyakrabban, mert ezen is megtapadhatnak az apró részecskék, amelyek szellőztetés során, vagy akár hajunkról, kisállatunk szőréről kerülnek oda.

Allergia gyermek- és felnőttkorban. Vajon kinőhetőek a panaszok?

Ne felejtkezzünk el a hajunkról! Ne csak az ágyneműinket, hanem a hajunkat is gyakrabban mossuk, ugyanis napközben azon is megragadhat a pollen. Az intenzívebb időszakokban ajánlatos naponta hajat mosni, így nem visszük be az ágyunkba a kellemetlen tüneteket kiváltó pollenszemcséket, és nyugodtabban alhatunk.

Inkább a lakásban teregessünk! A kellemes tavaszi-nyári idő beköszöntével adja magát, hogy végre ne a lakásban, hanem kint, a szabadban teregessük ki a mosott ruhákat. Azonban a nedves ruhákon rengeteg pollen tapadhat meg, melyet aztán beviszünk az otthonunkba. Szerencsésebb ilyenkor bent, vagy ha lehetséges, szárítógéppel szárítani a textileket.

Fontos a pihentető éjszakai alvás

Allergiaszezonban a pihentető éjszakaialvásis kihívás lehet, ami pedig kulcsfontosságú a jó közérzethez, és ahhoz, hogy helytálljunk munkahelyünkön, magánéletünkben. Éppen ezért megfontolandó lehet egy légtisztító berendezés beszerzése is, hiszen egyes készülékek már nemcsak arra képesek, hogy kettős szűrőrendszerük segítségével kiszűrjék a panaszokat okozó allergéneket a levegőből, hanem kimondottan éjszakai móddal is rendelkeznek, így zúgás nélkül, akár éjszaka is képesek tisztítani a szoba levegőjét.