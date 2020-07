Milyen sűrűn kell mosni az ágyneműt?

Aki nem akar kórokozótelepen aludni, inkább rendszeresen mossa az ágyneműjét. Javít a helyzeten, de nem segít, a lefekvés előtti zuhanyzás.

Mikrobákat is beviszünk az ágyba

Ezeket a mikrobákat magunkkal visszük az ágyba, még akkor is, ha lefekvés előtt fürdünk vagy zuhanyozunk. Az ágyneműben aztán - ahol a testünk melegével magunk segítjük hozzá őket - a mikroszkopikus létformák képesek elszaporodni. Persze sejtjük, hogy a bőrünkön rengeteg mikroorganizmust hurcolunk. Jókat és rosszakat egyaránt.Az ágyneműben aztán - ahol a testünk melegével magunk segítjük hozzá őket - a mikroszkopikus létformák

A lepedőket is érdemes sűrűn mosni. Fotó: Getty Images Mi minden található az ágyban?

A New York University School of Medicine mikrobiológusai szerint a következő dolgok találhatóak meg ágyunkban: "gombaspórák, baktériumok, állati szőr, pollen, homok, gyapjú és pamutszálak, nem is beszélve a testből származó izzadságról, ürülékről, vizeletről, nyálról, elhalt bőrsejtekről és a testünkre kent olajokról, krémekről". És akkor azokról még nem is beszéltünk, akik szeretnek enni is az ágyban, s élelmiszermaradványokkal osztják meg nyoszolyójukat, amit a különböző mikroorganizmusok hálásan fogadnak.

Rengeteg izzadtságot termelünk az ágyban fekve

98,4 liter izzadságot termel az ágyban fekve. Ráadásul ezt a gravitációnak köszönhetően beisszák a párnák és a matracok. Aki azt gondolja, hogy nem érintett, hiszen rendszeresen takarít és mos, az bizony téved. Egy ember évente nagyjából. Ráadásul ezt a gravitációnak köszönhetően beisszák a párnák és a matracok.

Pontosan ezért szükséges minél rendszeresebben, nagyjából hetente, de maximum kéthetente kimosni az ágyneműket, hogy a baktériumtelepeket felszámoljuk. A matracot pedig rendszeresen szellőztetni kell. A paplanokat és párnákat a napra is kitehetjük, ahol az UV-sugárzás komoly fertőtlenítő hatást gyakorol.