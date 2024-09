Hogyan kell jelölniük az allergéneket az éttermeknek?

Ismét egy fontos és sokakat érintő kérdéssel keresték meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih). Ezúttal arra volt kíváncsi az egyik levélíró, hogy vajon hogyan jelölik a vendéglátók az allergéneket. A szakértők teljes válaszát elolvashatod a kapcsolódó Facebook-posztban, de az alábbiakban mi is összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

Tudtad, hogy a vendéglátókat jogszabály kötelezi, hogy a vásárlás előtt informálják a fogyasztókat az allergén összetevőkről? Fotó: Getty Images

Hogyan jelölik a vendéglátók az allergéneket?

Az ételek bizonyos összetevői akár intoleranciát vagy allergiás reakciót is kiválthatnak. Ilyenek például a tojás, a földimogyoró, a mustár és a különböző diófélék is. A vendéglátók kötelessége, hogy jól látható helyen szerepeltessék, a vásárlók hol és hogyan érhetik el az allergénekkel kapcsolatos információkat. Maga a tájékoztatás történhet szóban és írásban is – például az étlapon vagy szórólapon, esetleg a felszolgálónál érdeklődve.

A tájékoztatókban az allergének szerepelhetnek névvel, de jelmagyarázattal kiegészített számokkal, ábrákkal vagy piktogramokkal is. Nem kötelező annak az allergénnek a jelzése, aminek jelenléte a névből egyértelmű, pl. a tojásos galuskában a tojás. A tej és a glutén jelenlétéről azonban ez esetben is tájékoztatni kell a fogyasztókat” – részletezték a posztban.