A száraz bőr meglepő oka

A fémallergiáról tudjuk, hogy az érintkezés helyén okoz tüneteket. Aki allergiás valamilyen fémre, és abból készült tárgyat, például ékszert visel, akkor az érintkezés helyén égő érzést, viszketést, bőrvörösséget tapasztal. Ilyenkor, ha leveszi az adott ékszert, a tünetei is megszűnnek. Sok nikkelallergiás betegem meglepődik, amikor felhívom a figyelmüket, hogy létezik nikkelallergia-szindróma is, amelynek lényege, hogy a nikkel nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is képes tüneteket előidézni - magyarázza a jelenség okait dr. Balogh Katalin allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa.

Az említett bőrtünetek mellett csalánkiütés és ekcéma is jelentkezhet testszerte, de a táplálkozás során bevitt nikkel gyakori fejfájást, krónikus fáradékonyságot, hasi panaszokat, görcsöket és vérszegénységet is okozhat az érintetteknél.

Sok egészséges élelmiszer nikkeltartalma is magas

Bizonyos ételek nikkeltartalma magas. Ha valaki nikkelallergia-szindróma esetén ezeket fogyasztja, akkor a felsorolt panaszai jelentkezhetnek. A nikkeltartalmú élelmiszerek nem egyenlő arányban tartalmaznak nikkelt, némelyek kifejezetten magas, mások alacsonyabb koncentrációban.

Magasabb mint 1000 µg/kg: mogyoró, zab, kakaó (csokoládé), paradicsom koncentrátum, lencse, mandula, dió.

200-1000 µg/kg: fémedényben főzött ételek, spárga, káposzta és karfiol, bab és zöldbab, korpás kenyér, instant élesztő, margarin, kagyló, osztriga, krumpli, borsó, paradicsom , spenót, aszalt szilva.

50-200 µg/kg: kajszibarack, homár, brokkoli, hagyma, kukorica, körte, mazsolaszőlő, avokádó, répa , fejes saláta, füge, gomba, hajdina, édesgyökér, hering, tea, rebarbara.

A hosszú listát látva a legtöbben megijednek, különösen, mert az egészséges étkezési szokásokat követőknek több hasznos, rendszeresen fogyasztott alapanyagot is nélkülözniük kellene a diéta miatt. Nikkelallergia-szindróma esetén ugyanis a tüneteket úgy lehet megszüntetni, ha a beteg a listán szereplő élelmiszereket nem fogyasztja. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a diétát csak abban az esetben kell tartani, ha valaki – allergiavizsgálat alapján – igazoltan nikkelallergiás, és a tünetei akkor is jelentkeznek, ha nem érintkezett nikkeltartalmú tárggyal. Ilyenkor legalább egy-másfél hónapig érdemes a magas nikkeltartalmú élelmiszerek fogyasztását kerülni, és figyelni, hogy a panaszaink megszűnnek vagy javulnak-e.

A kakaó magas nikkeltartalma veszélyes az allergiások számára.

Télen a legkényelmesebb a vizsgálat

Magyarországon a lakosság 30 százaléka szenved a nikkelallergia tüneteitől, közöttük is különösen magas, mintegy 80-90 százalék a nők aránya. Ha valaki a felsorolt tünetek alapján arra gyanakszik, hogy őt is érinti a nikkelallergia, mert korábban már jelentkeztek panaszai például ékszertől, melltartó fémcsatjától, övcsattól, vagy bármely más használati tárgytól, ami fémet tartalmazott, akkor javasolt allergiavizsgálatot végeztetnie. Mi a teendő, ha valakit implantátum beültetésével kezelnének az orvosok, de fémallergiás? A fémallergia fájdalommentes vizsgálata során a gyanúba vett fémeket kamrás tapaszok segítségével ragasztják fel a beteg hátára. 30 perc, 48 és 72 óra múlva, illetve egy héttel a felragasztást követően ismét ellenőrzik. A tapaszokat tehát egy héten át viselni kell. A betegek elmondása alapján télen okozza a legkevesebb macerát a vizsgálat elvégzése. A nyári melegben a tapaszokat a fokozott verejtékezés miatt nehezebb tartósan jól rögzíteni és télen ruhával jobban el lehet fedni a vizsgált területet.

Ha a leolvasás során bőrpír jelentkezik az érintett területen, akkor arra az adott fémre allergiás a páciens. A beteg a tapaszok felragasztását követően egy hét múlva megkapja a vizsgálat eredményét. A pozitív teszt nem feltétlenül jelenti allergiás tünetek kialakulását, de az ahhoz szükséges immunológiai mechanizmus már működik a betegben, ami előrevetíti a fémallergia későbbi megjelenését.