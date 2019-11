Herpesz: mit tehetek, és mit nem?

A HSV-1 vírus okozza

Az ajakherpeszt a HSV-1, azaz a herpes simplex vírus 1-es, úgynevezett labiális típusa okozza (a herpes simplex másik típusa a HSV-2, amely a nemi szerveknél fertőz, ezt genitális herpesznek nevezzük). Ha egyszer megfertőződünk a vírussal, az az idegdúcokban megbújva életünk végéig ott lesz a testünkben. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint Európában a nők 69 és a férfiak 61 százaléka hordozza az 50 év alatti korosztályból a HSV-1-et, ami azonban sok esetben inaktív marad, így az érintettek nem is tudják, hogy fertőzöttek. Aherpeszmindössze 3-ból 1 esetben aktiválódik újra és újra, a leggyakrabban akkor, ha legyengül az immunrendszerünk, tartós stressz alatt állunk, ezenkívül különféle betegségek, gyógyszerek, illetve amenstruációis provokáló tényező lehet.

Megjelenésére több tünet is figyelmeztethet. Kezdetben az érintett terület - az ajkak és a száj környéke - bepirosodik, megduzzad, feszülő, viszkető, égő érzést tapasztalunk, később pedig megjelenik az apró, fájdalmas hólyagocskák csoportja is. Az ajkak egyébként több szempontból is fogékonyak a herpesz kórokozóinak elszaporodására: gyorsan kiszáradnak, rendkívül érzékenyek, emellett a bőrnek itt nem alakultak ki faggyú- és verejtékmirigyei, így nem működik a speciális öntisztító mechanizmusa sem.

Mit tegyünk, és mit ne?

Ahhoz, hogy minél hamarabb megszabaduljunk a herpesztől, a kezelést célszerű az első tünetek észlelésekor elkezdeni. Válasszunk kifejezetten erre a célra kifejlesztett, helyileg ható készítményeket! A termékek között már olyanokat is találunk, amelyek ötvözik egy gyulladáscsökkentő (hidrokortizon) és egy antivirális (aciklovir) összetevő hatékonyságát, így elősegítve a hólyagképződés megelőzését és lerövidítve a már kialakult hólyagok gyógyulási idejét. Kezeléskor figyeljünk arra, hogy ne az ujjunkkal vigyük fel a krémet, hanem például egy fülpiszkáló segítségével - így megakadályozhatjuk, hogy továbbvigyük a fertőzést. Ha véletlenül mégis hozzáértünk a herpeszhez, alaposan mossunk kezet.

A házi praktikákat kezeljük fenntartással, mert ezek, bár enyhíthetik a herpesz bizonyos tüneteit, tudományosan nem bizonyított, hogy a vírussal is felvennék a harcot. Sőt, egyes esetekben akár még ronthatnak is az állapotunkon. Az egyik legnagyobb tévhit például, hogy a citrom vagy az ecet segíthet a problémán, a herpeszre ugyanis szigorúan tilos savas anyagot tenni, mert kimarhatja a sebet. Azoknak a tanácsoknak se dőljünk be, amelyek arról szólnak, hogy szúrjuk ki, repesszük szét a herpeszt. Amellett, hogy így szétterjedhetnek a hólyagocskákban lévő kórokozók, baktériumok is bejuthatnak a sebbe, amik akadályozhatják a gyógyulást. Szintén nem ajánlott leszedni a herpeszt, csak akkor, ha a hólyagok leszáradnak, begyógyulnak.

A szemre is veszélyes Azajakherpeszáltalában ártalmatlan betegség. Előfordulhat azonban, hogy a szem szaruhártyáján, kötőhártyáján vagy a szemhéjakon jelentkezik. A szem herpesze a látást közvetlenül veszélyeztető betegség. Amennyiben felmerül ennek gyanúja, a beteg azonnali kórházi ellátást igényel. A szteroid gyulladásgátló alkalmazása ez esetben a látás elveszítésének fokozott kockázatával jár.

Bizonyos életmódbeli változásokra is szükség lesz afertőzésideje alatt. Mivel a herpeszvírus közvetlen, bőr a bőrrel történő érintkezés útján (is) terjed, tilos a csókolózás, puszi adása - ha csecsemőkkel, kisgyermekekkel találkozunk, ez különösen fontos, az ő esetükben ugyanis súlyos lefolyású lehet a fertőzés. Az ajakherpesz a nemi szervekre is átterjedhet, ezért míg teljesen meg nem gyógyulunk, a partnerünk megóvása érdekében tartózkodjunk az orális szextől. Evőeszközeink, poharaink, ajakápolónk, borotvánk, valamint törölközőnk is veszélyes lehet, mert érintkezésbe léptek a nyálunkkal: ha más is használja ezeket, megfertőződhet. Az ajakherpeszes betegnek, ha lehetséges, kerülnie kell az erős sugárzást, mert provokáló tényező lehet, így a napozást és a szolárium használatát mellőzzük ez idő alatt. A fűszeres, csípős ételek irritálhatják a sebet, mérsékeljük tehát ezek fogyasztását. Ha pedig a tüneteink teljesen elmúltak, cseréljük le a fogkefénket, hiszen elképzelhető, hogy az is fertőzött.

Csak tünetileg kezelhető

Megfelelő kezelés mellett a herpesz általában 7-10 nap alatt tünetmentesen elmúlik, ha azonban a panaszok nagyon súlyosak,lázvagy egyéb komplikáció lép fel, mindenképpen forduljunk szakorvoshoz. Bár nem gyógyítható, csak tünetileg kezelhető, amennyiben odafigyelünk magunkra, jelentősen csökkenthetjük megjelenésének esélyét: erősítsük immunrendszerünket és tartsuk be az általános higiéniai szabályokat!