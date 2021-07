Visszahívták a katonákat a kórházakból

A szennyvízvizsgálatok szerint egyelőre nem várható a fertőzésszámok emelkedése itthon. Részletek itt.

A koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében tavaly november 16-ától 93 egészségügyi intézményben teljesítettek szolgálatot a Magyar Honvédség katonái. Az egyenruhások olyan feladatokat láttak el, amelyek nem igényelnek szakmai képzettséget. Elsősorban fizikai, logisztikai munkákat végeztek, így csökkentve az egészségügyi dolgozók leterheltségét.

Az elmúlt hónapokban közel száz egészségügyi intézményben nyújtottak segítségek a katonák. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

Mint azt a Népszava írja, a járvány harmadik hullámának lecsengésével, június 30-án levélben értesítették az érintett intézmények vezetőit, hogy Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere javaslatára kivonják a kórházakból a kirendelt katonákat. Az intézkedést Pintér Sándor belügyminiszter is jóváhagyta.

A lap által megkérdezett kórházi vezetők elárulták, váratlanul érte őket a döntés, és hiányozni fognak az egyenruhások az ellátásból, akik lényegében az alapvetően is fennálló munkaerőhiányt ellensúlyozták. Bár a járvány lecsendesedett, a kórházakban továbbra is szükség lenne a katonák nyújtotta segítségre. A katonákkal együtt a kórházparancsnokokat is visszahívták az intézményekből, akik tavaly március óta felügyelték a kórházak készletgazdálkodását.