Munkába állnak a kórházparancsnokok

Délután két órakor Halmosi Zsolt országos főparancsnok átadja a megbízóleveleket a kórházparancsnokoknak - mondta Lakatos Tibor, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője vasárnap. A kórházparancsnokok feladata, hogy segítsék, támogassák a kórházak tevékenységét a járvány kezelésében. Orvosszakmai kérdésekben nem tehetnek javaslatot, nem hozhatnak döntést - szögezte le, hozzátéve: a készletgazdálkodás, az információáramlás és az objtektumvédelem területén lesz feladatuk. Bízunk benne, hogy ezzel is hatékonyan tudjuk támogatni a kórházak tevékenységét, illetve tehermentesíteni tudjuk a kórházi dolgozókat a különböző statisztikai adatszolgáltatásoktól, hogy idejük jelentős részét a kórházi ápolásra tudják fordítani - mondta.

A határokon nyugodt a helyzet

Felhívta a figyelmet arra is, hogy kijárási korlátozás bizonyos mozgási lehetőséget biztosít, de nem jelenti azt, hogy mindenki szabadon gyülekezhet, használhatja a közösségi területeket. A szigorú szabályok arra teremtenek lehetőséget, hogy mindenki megoldja a saját és családja ellátását, ne a négy fal közt kelljen tölteni az időt. Ugyanakkor a cél továbbra is az, hogy a szociális távolság megtartásával csökkentsék a vírus terjedésének sebességét és ezzel segítsék az eredményes védekezést - mondta. Ismertette: a határokon továbbra is nyugodt a helyzet, mind a teher, mind a személyforgalomban és a munkába járást sem korlátozzák.

Katonai rendészek járőröznek a Lehel téren, Budapesten. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a kijárási korlátozások bevezetésének első napján, szombaton a rendőrségi ellenőrzések során elsősorban a piacokra és bevásárlóközpontokra koncentráltak, mivel ezeken a helyszíneken lehetett nagy számban megjelenő vásárlókra számítani. Hozzátette: tapasztalataik egyértelműen pozitívak, az emberek megértették annak a fontosságát, hogy tartsák egymástól a távolságot és a 65 év feletti korosztály is megértette, hogy az intézkedések az ő biztonságukat is szolgálják.

Volt néhány 65 év feletti, aki kevesellte a korosztálya számára rendelkezésre álló időtartamot, de meg kell érteni, hogy ezt korlátozni kellett annak érdekében, hogy csökkentsék a fertőződésüket - fogalmazott. Hozzátette: ugyancsak pozitív a tapasztalatuk, hogy az üzletek üzemeltetői és dolgozói is körültekintően jártak el, például nem engedték be 9 és 12 óra között a fiatalabb vásárlókat. Arra a kérdésre, hogy az idősek szívesebben mennének korábban vásárolni, Lakatos Tibor azt mondta: az időtartam meghatározásakor gondolniuk kellett arra is, hogy vannak olyan 65 év alattiak, akik munka előtt tudnak bevásárolni.

Arra a kérdésre, hogy kedvelt kirándulóhelyeken a helyiek panaszkodnak a nagy számú turistára, azt mondta: a helyi önkormányzatok csak szűk körben hozhatnak korlátozásokat, de több példát látnak arra, hogy intézkedés helyett ajánlásokat fogalmaznak meg az önkormányzatok. Vannak olyan önkormányzatok, amelyek játszótereket zártak be, de olyan is, amelyik azt javasolja, hogy közkedvelt kirándulóhelyeket most inkább ne látogassák az emberek.

Kérdésre válaszolva a múlt héten érkezett védőfelszerelésekről azt mondta: ezeknek a szállítmányoknak a raktározása és számbavétele zajlik jelenleg, az eddig kiszállított mennyiség a már meglévő raktárkészletből történt. Folyamatosan törekednek arra, hogy minden kórház legalább egy heti tartalék készlettel rendelkezzen - mondta.

