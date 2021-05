Védettségi igazolvány nélkül csak így műtenek

A koronavírus-járvány miatt az elmúlt hónapokban csak halaszthatatlan műtéteket és beavatkozásokat végeztek a hazai egészségügyi intézményekben. Mivel azonban a harmadik járványhullám leszállóágba került, az oltottak száma pedig május végére várhatóan átlépi az 5 milliót, így május 13-tól újra elérhetővé váltak az eddig elhalasztott, tehát nem akut, más néven tervezhető műtétek, valamint más rehabilitációs eljárások. Ezt a változást még május 7-én jelentette be Müller Cecília országos tiszti főorvos, ám akkor azon kívül több részletet nem közölt, hogy mindezt a járványügyi szabályok maximális betartása mellett lehet majd csak igénybe venni.

Ha nincs védettségi igazolvány, két negatív koronavírusteszt-eredmény kell a műtéthez. Fotó: Getty Images

Az index.hu azonban kiderítette, az előzetesen egyeztetett időpontban végzett műtéteket csak bizonyos feltételek teljesülése esetén végzik el a betegeknél. Az egyik lehetőség, hogy a páciens érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezik, a másik, hogy a tervezett műtét előtt legfeljebb 48 órával korábban készült negatív PCR-teszt-eredményt mutat fel, valamint a beavatkozás napján egy antigéngyorsteszttel is bizonyítást nyer a fertőzésmentessége. A portál az Emberi Erőforrások Minisztériumától azt is megtudta, mi a protokoll arra az esetre, ha valakinek már járna a védettségi igazolvány, de még nem kapta meg a plasztikkártyát. Ilyenkor elég az oltási igazolás bemutatása, mely az EESZT-ben ellenőrizhető. Gondoltak azonban azokra is, akik valamely betegségük miatt nem vehették fel az oltást, az ő tesztjeiket ilyenkor a kórház állja.

Van, ahol nincs változás

A járóbeteg-szakellátásban és a szüléseknél azonban semmi sem változott, ott továbbra is az eddig érvényes járványügyi előírások élnek. Ahol pedig továbbra is ugyanúgy folyamatosan zajlik a koronavírusos, illetve koronavírus-gyanús betegek ellátása, ott kötelesek minden járványügyi óvintézkedést betartani - közölte az Emmi a portállal.

