Leváltotta Éger Istvánt az orvosi kamara

A jelöltek bemutatkozását követően Lotz Gábor visszavonta elnöki jelölését, így a küldöttek a kamarát 16 éve vezető Éger István és Kincses Gyula kinevezése között dönthettek. Végül 202-120 szavazatarányban utóbbit választották meg elnöknek. Alelnökké választották Álmos Pétert és Lénárd Ritát, valamint fogorvos alelnökké Nagy Ákost. Az új főtitkár Kárász Anikó lett.

Kincses Gyulát választották a MOK elnökének. Fotó: Bielik István/24.hu

Kincses Gyula 67 éves fül-orr-gégész szakorvos, aki 2007 és 2008 között az Egészségügyi Minisztérium államtitkára volt a Gyurcsány-kormány idején. "Partneri és nem ellenzői szerepben kell fellépni a kormányzat felé, ha változást akarunk. Alakítói és nem elszenvedői akarunk lenni az egészségügy jövőjének. A jó ez így, csak több pénz kellene taktika nem működik" - fogalmazott a 24.hu-nak adott interjúban Kincses még a tisztújító közgyűlést megelőzően.

Éger István 2003 óta töltötte be a MOK elnöki tisztségét. Leváltását a 168óra beszámolója szerint már az is előrejelezte, hogy még pénteken a küldöttek 51-49 arányban elutasították elnöki beszámolóját, amire korábban nem volt példa, valamint a háromperces hozzászólások során is élesen bírálták a vezetést.