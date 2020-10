5 ok, amiért a macskák jobbak a kutyáknál

A cicákat könnyebb lakásban tartani

Ha elegendő inger éri őket - tehát van elég játékszerük, kaparófájuk -, akkor egy relatíve kis lakásban is boldogan eléldegél akár két cica is. Ellenben egy kutyát nem lehet a lakásban bezárva tartani, hiszen rendszeresen sétára van szüksége.

Macskát könnyebb lakásban tartani

Kevesebbe kerül a tartásuk

Persze, az sem olcsó mulatság, ha cicánkat minőségi táppal etetjük, de egy 5 kilós házi cica azért lényegesebben kevesebbet eszik, mint egy 50 kilós rottweiler. Egy macskával tehát kevesebb pénzből is könnyebben elboldogulhatunk.

Miért harap a macskám simogatás közben? Részletekért kattintson! h i r d e t é s

A macskák csendesebbek

Azt azért nem jelenthetjük ki, hogy teljesen hangtalanok lennének, hiszen vannak kimondottan beszélgetős macskafajták - akik nemtetszésüket gyakran artikulálatlan üvöltéssel juttatják gazdájuk tudtára. De a kutyaugatás sokkal zavaróbb lehet - főleg, ha nem kifejezetten állatbarát szomszédokkal vagyunk körülvéve.

Egy kiscicát könnyebb felnevelni

Egy kutyakölyök sokkal több odafigyelést, tanítást igényel az első hónapokban, egy tapasztalatlan gazdának például már a szobatisztaságra nevelés is kihívás lehet. Ezzel szemben a macskák sokkal önállóbb lények, és a macskaalom használatát is szinte azonnal megtanulják. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne fontos rendszeresen foglalkozni és játszani a kiscicákkal.

A kutyák nem tudnak dorombolni

Ezen nincs is mit szépíteni, a dorombolás egyértelműen a macskák felé billenti a mérleg nyelvét. A dorombolással nemcsak elégedettségüket és szeretetüket fejezhetik ki, hanem egyfajta öngyógyító eszközként is szolgál számukra. Kutatások szerint a dorombolás elősegíti a csontok növekedését, a sebek gyógyulását, és csillapítja a fájdalmat is.

Forrás: thesprucepets.com