Túlélőkészlet friss gazdiknak – ezeket szerezd be, ha kutyát fogadsz örökbe

Hogy minél zökkenőmentesebb legyen az új kedvenc érkezése, lehetőleg már azelőtt szerezd be a legfontosabb kellékeket, mielőtt a kutyust hazavinnéd!

Fekhely, kutyaház, box

Ha már tudod, nagyjából mekkora kutyust szeretnél, először is gondold át, hol alakítasz ki neki egy saját helyet, ahová elvonulhat, ha nyugalomra van szüksége. Válassz neki jó minőségű, kényelmes, puha és könnyen tisztítható fekhelyet! Természetesen ha a kert lesz a birodalma, akkor egy kutyaházra lesz szüksége. A ház – a téli hónapokra is gondolva – legyen szigetelt, és jó, ha a bejárata a hosszabbik oldalán van, hogy a szél ne süvítsen be és el tudjon előle bújni. Ha szeretnéd néha utaztatni a kutyust, akkor szüksége lesz egy szállító boxra vagy speciális autós biztonsági hámra is, amely megvédi őt a sérüléstől hirtelen fékezés, baleset esetén.

Szerezz be játékokat is! Inkább azt rágja, mint a fotelt! Fotó: Getty Images

Tálak, játékok, zacskók és póráz

Kelleni fog még megfelelő méretű, könnyen tisztítható etető- és itatótál, ami alá – ha lakásban etetsz – célszerű tálcát vagy alátétet rakni. A kutyák ugyanis hajlamosak kilefetyelni a tányérjukból, nem is beszélve a kölykökről, akik eleinte bele is léphetnek. Akár kint, akár bent tartod majd, szüksége lesz megfelelő minőségű játékokra, amiket nem tud lenyelni, félrenyelni.

A felelős gazdiknak a kakiszacskó is elengedhetetlen kellékük, akár a kertben, akár a sétákon könnyít magán az eb. Ehhez kaphatók kifejezetten erre a célra összetekercselt kisméretű szatyrok, de a boltból hazahozott zöldséges zacskókat is felhasználhatod. Nyakörvre és pórázra is szüksége lesz, és ha már megtanult a kölyök szépen láb mellett sétálni, akár egy hámot is beszerezhetsz.

Támogasd az egészségét is!

Fontos, hogy ápold az új jövevény szőrét, ami nem pusztán a kinézetén és a hangulatán dob, de hozzájárulhat ahhoz is, hogy a lakásodban ne telepedjen rá mindenre a kutyaszőr. Ehhez jó, ha beszerzel a szőrének megfelelő kefét és sampont. Emellett vedlési időszakban érdemes táplálék-kiegészítőkkel is elősegíteni a vedlést, így hamarabb túl lesztek mindketten a szőrhullajtás kellemetlen velejáróival.

Ha beengedsz egy kisállatot az életteredbe, az élősködőkről is beszélni kell: bolha és kullancs ellen csepegtető készítménnyel, nyakörvvel, spray-vel, illetve tablettával védekezhetsz, de szintén fontos, hogy a féregirtásról és az oltásokról is rendszeresen gondoskodj. Jó, ha előre gondolsz arra is, hogy mindez rendszeres kiadással jár. Furcsán hangozhat, de a rendszeres fogmosást is támogatják, ehhez pedig kutyáknak készült fogkefére, illetve fogkrémre is szükség lesz. Jót tesz a fogaiknak a kifejezetten erre a célra gyártott fogápoló rágcsák is, amelyek csökkentik a lepedék és a fogkő felhalmozódását.