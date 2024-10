Szeretnél egy kutyát? Ez szól az örökbefogadás mellett

A kutya több tízezer éve az ember hű társa, és napjainkban is az egyik leggyakoribb hobbiállat. Az Állatorvostudományi Egyetem egy tavaly publikált felmérése szerint a hazai háztartások több mint felében tartanak kutyát. Mindebből jól látszik, milyen sokan vágynak egy bundás kedvencre, aki feltétel nélkül képes viszontszeretni gazdáját. Persze mielőtt befogadnánk egy új állatot az életünkbe, mindenképpen át kell gondolnunk néhány dolgot. Először is azt, hogy valóban felelősséget tudunk-e vállalni érte teljes élete során. A kutyatartás ugyanis hosszú távú elköteleződés, nem pedig egy hirtelen fellángolást követő meggondolatlan cselekedet. Ha pedig vállaljuk ezt, akkor érdemes számba venni a lehetőségeket arra vonatkozóan is, hogy hol találhatunk rá új kedvencünkre.

A legtöbben minden bizonnyal egy imádnivaló kölyköt keresnek, pedig egyáltalán nem magától értetődő, hogy ez az út vezet majd az emlékezetes, egész életre meghatározó gazdi-kutya kötelékhez. Mielőtt pénztárcát ragadva elindulnánk egy tenyésztőhöz, fontoljuk meg az örökbefogadást, hiszen számos olyan érv szól mellette, amelyre talán nem is gondolnánk. Az alábbiakban ezeket szedjük csokorba.

A menhelyi örökbefogadás mellett számos érv szól. Fotó: Getty Images

Egyszerre két életet is megmenthetsz

Feltétlenül a lista elejére kívánkozik a tény, hogy a menhelyi kutyák napról napra csak egy második esélyre várnak, egészen pontosan egy olyan gazdira, aki vigyáz majd rájuk és gondoskodik róluk. Megannyi tragikus történet állhat mögöttük: vannak ebek, akiket bántottak, másokat meguntak és kidobtak, esetleg egy haláleset szakította el őket a biztonságos otthonuktól. Ha befogadsz egy ilyen állatot, esélyt adsz neki egy boldog és egészséges életre. Ezenkívül nem szabad elfelejteni, hogy minden kutya után, akit elhoznak a menhelyről, felszabadul egy hely egy másik hasonlóan balszerencsés sorsú négylábúnak. Becslések szerint Magyarországon is százezres nagyságrendben élhetnek szabadon kóbor kutyák, nagy kihívás elé állítva az állatvédőket. Az örökbefogadással e terhet is segítesz enyhíteni.

Támogathatod a szaporítók elleni küzdelmet

Ami az egyik embernek egy kedves kutyakölyök, egy másiknak portéka és gátlástalan üzleti lehetőség. Fontos persze különbséget tenni tenyésztő és szaporító között. Utóbbiak nem ritkán a törvényi előírásokat is megkerülik, rossz körülmények között tartva az állatokat, hogy aztán tetemes profitra tegyenek szert az eladásokból. Ahelyett, hogy olcsón vásárolnál kölyköt bizonytalan hátterű kereskedőtől, inkább fogadj örökbe egy menhelyről. Ezzel ugyanis éppen azt veszed el a szaporítóktól, ami ezt a rendkívül ártalmas rendszert fenntartja: a bevételüket. Mindez pedig nagy léptékben képes lehet a túlszaporítást is visszaszorítani.

Könnyebben megtalálhatod a hozzád illő kedvencet

Az örökbefogadás szerves része, hogy miután megtetszik egy menhelyen élő kutya, nem viheted őt haza azonnal. Néhányszor a menhelyen fogtok találkozni, ami alkalmat kínál arra, hogy kiderüljön, valóban jól passzoltok-e egymáshoz. Akárcsak az emberek, a kutyák is mind önálló személyiségek. A menhelyi dolgozók sokat tudnak segíteni a megfelelő választásban. E ponton érdemes megemlíteni továbbá, hogy nem igazak azok az általánosan elterjedt tévhitek, hogy a menhelyi állatoknak viselkedési vagy egészségügyi problémáik lennének. Valóban vannak köztük, akik előéletük miatt esetleg több türelmet és foglalkozást igényelnek az új gazditól, de ők is képesek alkalmazkodni, végeredményben pedig rengeteg szeretetet nyújtani. Ami pedig a kutyák egészségét illeti, a menhelyek erre nagy figyelmet fordítanak, és folyamatos állatorvosi ellátást biztosítanak védenceik számára.

Egy felnőtt kutya nevelése sokszor hálásabb feladat