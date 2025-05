Spot on? Tabletta? Nyakörv? Melyikkel védjem a kutyámat?

Kutyáink egészségéről egyrészt a kötelező oltások beadatásával gondoskodunk, másrészt a bolhák, a kullancsok és a szúnyogok elleni védelem biztosításával. Bár elsőre talán úgy tűnhet, télen a fenti rovarok nem aktívak, de a hidegebb hónapokban is veszélyt jelenthetnek a kedvenceinkre. Ezért az ellenük való védekezésre évszaktól függetlenül, egész évben figyelnünk kell. A kullancsok olyan súlyos betegségeket terjesztenek, mint a Lyme-kór és a babéziózis, a bolhák pedig egyrészt szívják a kutya vérét, másrészt pedig betegségekkel fertőzik meg. A szúnyogok csípése pedig szívférgességet okozhat a kedvencünknél. Arról se feledkezzünk meg, hogy több fertőzés képes állatról emberre terjedni, így a saját egészségünkről is gondoskodunk azzal, ha mindent megteszünk a betegségek megelőzéséért.

A fentiektől többféle módon megvédhetjük a kutyánkat. Az egyik opció az úgynevezett "spot on" készítmények alkalmazása. Ezeket az oldatokat általában az állat hátán a bőrére kell cseppenteni, a kutya méretének megfelelő adagokban. Fontos, hogy olyan helyeken érjék a cseppek a bőrét, ahol nem tudja elérni a nyelvével és lenyalni, illetve ne fürdessük meg a felvitele utáni napokban.

Az állatorvosunk segíthet a megfelelő készítmény kiválasztásában. Fotó: Getty Images

Ha a kutyánk nagyon tiltakozik az oldatok cseppentése ellen, másik opció lehet, ha ízesített rágótablettát adunk neki. A tabletták hatóanyagától függően elmondható, hogy rendszeres szedése mellett a kullancsok bár meg tudják csípni az állatot, és képesek szívni a vérét, viszont jellemzően hamarabb pusztul el miattuk a súlyos betegségeket terjesztő parazita. Ez azért fontos, mert így a kullancs kisebb valószínűséggel fertőzi meg a kedvencünket: a babéziózist okozó egysejtű parazita átadása például a csípés után 48 órával történik.

Vannak speciális nyakörvek is, amelyek megvédenek a kullancsoktól és a bolháktól, sőt, akár azt is meg tudják akadályozni, hogy a kullancs az állatban "ragadjon". Ehhez viszont megfelelően kell felhelyezni a nyakörvet, hogy folyamatosan érintkezzen a kutyánk bőrével.

A fentiek figyelembe vétele mellett érdemes elsősorban az állatorvosunk tanácsát kikérni, aki ismeri a kedvencünk kórtörténetét, és biztonságosan tud javaslatot adni nekünk ezen a téren. A különböző hatóanyagok mellett például azt is figyelembe veszi, hogy vemhesség esetén szedhető vagy alkalmazható-e a kinézett készítmény.

Bármelyikre is esik a választásunk, azt fontos hangsúlyozni, hogy ne feledkezzünk meg kedvencünk bundájának rendszeres átnézéséről se! Ez különösen egy kirándulás után fontos, ha a kutyánkkal egy erdős, vagy magas füves területen jártunk. Így észrevehetjük a bolhákat, az ürüléküket, illetve a vérét szívó kullancsokat. Szúnyogok ellen érdemes letakarni az udvarunkon található vízgyűjtőket, illetve rendszeresen cseréljük az állat ivóvizét is.