11 jel, hogy rákos lehet a kutyánk

Összeesés

Az összeesés, a gyengeség és a letargia a rák gyakori tünete, mondja Jake Zaidel állatorvos. "Különösen a nagy testű kutyáknál jellemzőek ezek a panaszok. Mindig hangsúlyozom, hogy akkor is hozzák be az állatot, ha egyik nap elájult, de másnapra már jobban lett, ez ugyanis utalhat a többi között lépdaganatra is. Szintén figyelmeztető jel, ha az eb lelkesedése csökken, és egy ideje például nem szalad elénk üdvözölni minket, amikor hazatérünk a munkából" - szögezi le dr. Zaidel.

Köhögés

Köhögés esetén nem kell feltétlenül a legrosszabbra gondolni, kis testű ebeknél ugyanis akár légcsőproblémát is jelezhet - de semmiképpen sem szabad félvállról venni a problémát. "Nem baj, ha a kutya egyszer vagy kétszer köhög, de ha a tünet állandóvá válik, az már aggodalomra adhat okot. A krónikus köhögés, csakúgy, mint az embereknél, a tüdőrák elsődleges ismertetőjegye" - így dr. Zaidel.

Fogyás

Az állatorvos szerint a kutyáknál a legegyértelműbben a fogyás utal a halálos kórra, a diagnózis ilyenkor leggyakrabban gyomor-bélrendszeri rák. "Az emésztőrendszeri daganatok miatt nagyon gyorsan lefogynak a kutyák, noha az étvágyuk sok esetben még ilyenkor is jó" - mutat rá dr. Zaidel, akinek az a véleménye, hogy ha észrevesszük, hogy a kedvencünk veszített a súlyából, ne habozzunk bejelentkezni az állatorvoshoz.

Szájüregi tünetek

Sebek, csomók, furcsa szag, vérzés vagy az íny színének megváltozása szájüregi rákot jelezhet, különösen idős kutyáknál. "Sajnos ezek a tünetek sokáig észrevétlenek maradnak, a tulajdonosok ugyanis ritkán nézik meg tüzetesen kutyájuk szájüregét" - emeli ki dr. Zaidel, majd hozzáteszi, számos szájüregi daganat azért végzetes, mert nem diagnosztizálják időben. A rendszeres fogmosás jó alkalom az ellenőrzésre, magyarázza, míg dr. Timothy Rocha, az állatorvosi onkológia szakértője szerint már az is sokat jelent, ha ásítás vagy evés közben bepillantunk az eb szájába.

Orrvérzés

"Az orrvérzés soha nem normális" - mondja dr. Rocha, majd így folytatja: "idősebb kutyáknál az orrvérzés különösen aggasztó, akár orrüregi daganat is állhat a háttérben. Fiatalabb kutyák esetében azonban nem kell a legrosszabbra gondolni, náluk a leggyakrabban idegen tárgy okozza ezt a fajta panaszt."

Székelési, vizelési szokások megváltozása

Egy kis hasmenés miatt még nem kell rögtön bejelentkezni az orvoshoz, húzza alá dr. Rocha. Ha azonban hosszú ideje nem múlik, sőt, egyre rosszabb a kutya állapota, ne halogassuk a kivizsgálást, teszi hozzá a szakember. A belek megduzzadása, a hányás vagy a vizeletben, székletben megjelenő vér szintén jellemző tünete a ráknak.

Rendellenes folyás

Az orrból vagy a szemből eredeztethető rendellenes és tartós folyás dr. Zaidel szerint arcdaganatra vagy akár az orrüreget érintő rákos elváltozásra is felhívhatja a figyelmet.

Rohamok

Dr. Zaidel azt mondja, az idős kutyáknál jelentkező rohamok esetében az állatorvosok legtöbbje először azagydaganatirányába kezd el vizsgálódni. A rohamok mellé az egyes testrészek furcsa, akaratlan mozgása, illetve a száj habzása is társulni szokott, emeli ki a szakember.

Bőrelváltozások

"Ha a bőrön duzzadt csomók vagy más elváltozások jelentkeznek, mindenképpen vigyük el a kutyát kivizsgálásra. Lehet, hogy nincs semmi komoly a háttérben, de mindig könnyebb kezelni azt az állapotot, amely nem régóta áll fent" - magyarázza dr. Zaidel. Figyeljünk az olyan sebekre is, amelyek nem, vagy csak nagyon lassan gyógyulnak, illetve azokra, amelyeket az eb gyakran vakar, esetleg fájdalmasnak tűnnek.

Hízás

A hirtelen, látszólag minden ok nélkül jelentkező súlygyarapodás vagy folyamatosan fennálló puffadás szintén lehet a rák jele. Dr. Rocha kiemeli: ha a kutya kevesebbet eszik, mégis hízik, célszerű bejelentkezni vele az állatorvoshoz. Az étvágy hirtelen megnövekedése szintén indokolhatja a szakorvosi ellenőrzést.

Fájdalom, diszkomfortérzés

"A testszerte feltűnő fájdalmat szintén előidézheti rákos elváltozás. Ha a kutyánk 'felsír', vagy furcsa hangokat ad ki, amikor felemeljük, vagy bizonyos helyeken hozzáérünk - különösen a has lehet árulkodó -, még akkor is érdemes állatorvoshoz fordulni, ha kívülről nem látjuk semmilyen sérülés nyomát" - figyelmeztet dr. Zaidel.

Forrás: rd.com