Így hat az egészségedre egy kutya a családban

Bárki, aki befogad egy kutyát otthonába és életébe, majd kellő odafigyeléssel, törődéssel gondoskodik kedvencéről, tanúsíthatja, milyen feltétlen szeretetet és bizalmat képesek mutatni gazdájuk iránt e hűséges állatok. Amikor hazaérsz a munkából, kitörő örömmel szalad eléd. Egy kis fülvakarásra boldog farokcsóválással reagál, ha pedig meglátja a kezedben a pórázt, már tudja, hogy együtt indultok valahova, és azonnal úrrá lesz rajta az izgatottság. Mindezt gazdiként átélni felemelő érzés, így aztán érthető, miért tekintenek kutyájukra sokan igazi családtagként. Ez azonban még nem minden! Noha ritkán gondolunk bele, kedvencünk szinte teljesen észrevétlenül egészségünket is pozitívan befolyásolja. Lássuk, hogyan.

A kutyák társasága testi és lelki egészségünket is javítja. Fotó: Getty Images

A kutya mozgásban tart

Modern világunkban, ahol szinte bármit egyetlen egérkattintással vagy kijelzőérintéssel megkaphatunk, illetve egyre többen végzik mindennapi munkájukat számítógép előtt ülve, mind nagyobb problémát jelent az inaktív életmód. A mozgáshiány a többi között az elhízás, a magas vérnyomás és a 2-es típusú cukorbetegség kiemelt kockázati tényezője, de nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik legjelentősebb életmódbeli rizikófaktor, ha egészségünk hosszú távú megőrzéséről van szó. Egy kutya ugyanakkor segíthet kitörni a túlzott kényelemből, azaz több mozgásra bírni gazdáját. Nyilvánvaló, hogy amikor még csak tervezzük, hogy befogadunk egy ebet, alaposan át kell gondolni, milyen fajtát választunk, különös tekintettel a fajta mozgásigényére. Elvégre sem az állat, sem az ember számára nem jó, ha a mindennapokban nem tudunk elég időt szánni arra, hogy lekössük kedvencünk energiáit. Ezzel együtt nem feltétlenül rossz ötlet olyan kutya mellett dönteni, amellyel gyakrabban ki kell mozdulnunk otthonról.

Sétáltatás közben ugyanis nemcsak kedvencünk, hanem saját magunk is mozgunk, ami napi szintű rutinként élénkítheti a vérkeringést, egyben megdolgoztatva izmainkat és ízületeinket. Mi több, ha igazán rákapunk az ízére, akár sportolhatunk is ilyen módon! Négylábú társunk jelenléte nagy motivációt jelenthet, hogy rendszeresen eljárjunk vele például futni a környéken, továbbá időnként egy-egy nagyobb kirándulásra is magunkkal vihetjük. A rendszeres aerob testmozgás bizonyítottan jó hatással van a vérnyomásra és a vércukorszint-szabályozásra, a testsúlykontrollra, egyszersmind csökkentve a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát. Nem véletlen tehát, hogy egy 2019-ben publikált tudományos elemzés, amely az 1950 után a témában megjelent tanulmányok eredményeit vette górcső alá, arra a következtetésre jutott, hogy a kutyatulajdonosok körében alacsonyabb a korai halálozás veszélye. Egy szintén 2019-ben megjelent brit kutatás pedig arra mutatott rá, hogy a kutyagazdik általában véve nagyobb valószínűséggel teljesítik a napi mozgásmennyiségre vonatkozó ajánlást, mint azok, akiknek nincs kutyája.

Fontos azonban hozzátenni, hogy amikor sétálni, kirándulni indulunk kedvencünkkel, gondolnunk kell az ő egészségére is! Még a nagyvárosi parkokban is könnyen előfordulhat ugyanis, hogy kullancs kapaszkodik a bundájára, majd miután befúrta magát a bőrébe, akár súlyos fertőzést okozhat. Éppen ezért hazaérve minden alkalommal át kell fürkésszük a kutya testét az apró vérszívók után kutatva, és ha találunk egyet, azt mihamarabb szedjük ki. Ezzel együtt a legjobb, ha a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. Praktikus megoldást kínálnak erre azok a spot on típusú riasztószerek, amelyek a kutya bőrére cseppentve akár hetekig megóvják őt nemcsak a kullancsoktól, de más élősködőktől is, beleértve bolhákat, szúnyogokat, legyeket egyaránt.

Mentális egészséged is védi egy kedvenc

Ha nem is mindenki, de a legtöbb ember szereti az állatokat. Kutyatulajdonosok számára aligha ismeretlen helyzet, hogy sokszor vadidegenek szólítják meg őket azért, hogy megsimogathassák kedvencüket, illetve váltsanak róla néhány szót. A csevegés, avagy ahogy az angol nyelv hívja, a small talk lélektani és kapcsolatépítő hatása pedig cseppet sem lebecsülendő. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint globálisan az emberek negyede küzd magánnyal és elszigeteltséggel, ami ilyen módon már-már járványos mértéket ölt a világban. A small talk mint társas interakció hatékony eszköz lehet a magányosság érzetének csökkentésére mind közvetlenül, mind azáltal, hogy javítja kommunikációnkat és önbizalmunkat. Egy kutya tehát apropót nyújthat az ilyen jelentéktelennek tűnő, mégis nagy fontossággal bíró beszélgetésekhez, amellett persze, hogy maga is társaságot kínál a mindennapokban. Ausztrál kutatók egy 2019-es kísérletükben 71 felnőtt résztvevő – köztük újdonsült kutyatulajdonosok és eb nélkül élők – összehasonlító vizsgálatával arra a következtetésre jutottak, hogy egy kutya befogadása életünkbe számottevően segít csökkenteni a magányt.

Visszatérve a kutyasétáltatásra, a szabadban töltött idő nem csupán a testmozgás szempontjából lényeges. A természetes környezet hangulatjavító hatású, illetve segít lecsendesíteni gondolatainkat. Hasonlóképpen a kutyával való játék is kiváló stresszoldó: fokozza az agyban a szeretet- vagy boldogsághormonnak is nevezett oxitocin termelődését. Mi több, egy 2009-es japán tanulmány tanulsága szerint már az is fokozza az oxitocinkibocsátást, ha kedvencünk ránk szegeződő tekintetét látva érezzük a hozzánk való kötődését. Mindez nagyon fontos, hiszen a krónikus stresszről ismert, hogy többek között visszatérő fejfájáshoz, alvászavarokhoz, súlygyarapodáshoz, hangulati és emésztési zavarokhoz vezethet. Egy négylábú társ segíthet tehát mindezeknek elejét venni már a puszta jelenlétével.

PM-HU-24-0112