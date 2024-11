Felelős állattartás: mivel etethetem a kutyámat, és mivel okozok bajt?

Biztosan te is tapasztaltad már, hogy kutyád szinte bármit megenne, ami az útjába kerül, így természetesen tőled is minden finomnak tűnő falatot szívesen elfogad. Ez azonban nem azt jelenti, hogy bátran adhatsz is neki bármit – mint ahogy arra a Maradék nélkül elnevezésű program keretében is felhívták a figyelmet a szakértők nemrégiben megosztott Facebook-posztjukban.

10 dolog, amitől nem lesz baja a kutyusnak

A szakemberek szerint az alábbiakból bátran ehet a kutyád is:

fermentált tejtermékek, például joghurt, kefir

fermentált tejtermékek, például joghurt, kefir növényi vagy állati eredetű zsírok

növényi vagy állati eredetű zsírok főtt és sült burgonya

főtt és sült burgonya alma

alma kenyérfélék, tészták

kenyérfélék, tészták tojás

tojás húsok

húsok belsőségek, például szív, máj, tüdő

belsőségek, például szív, máj, tüdő sült, szálka nélküli hal, halfej

sült, szálka nélküli hal, halfej főtt hüvelyes növények, például borsó, bab, lencse (kis mennyiségben)

14 dolog, amiből sose adj a kutyádnak

Vannak azonban olyan élelmiszerek is, amelyek veszélyt jelentenek a kutyára. Ezért mindenképpen figyelj oda arra, hogy a problémás ételekhez és italokhoz még véletlenül se tudjanak hozzáférni. A tiltólistáért lapozd végig galériánkat, amelyet az alábbi képre kattintva nyithasz meg.

