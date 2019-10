Így hat a háziállat a terhességre

Az állatok megérzik a terhességet

Semmilyen tudományos bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy az állatok valóban érzékelnék a várandósságot. Tény azonban, hogy megérzik a család életét érintő leendő változásokat, amelyek akár ijesztőek is lehetnek számukra. Érdemes tehát odafigyelni kedvencünk jelzéseire arról, miként reagál az új tárgyakra, illetve a babavárás miatt felvett esetleges új szokásokra. Igyekezzünk még a gyermek érkezése előtt olyan napi rutint kialakítani, amelyet négylábú barátainknak is van ideje megszokni.

Tévhit, hogy a macskák nem kedvelik a kisbabákat

Kismamák is takaríthatják az almot

Az macskák ürülékében található kórokozók toxoplazmózist válthatnak ki, a betegség pedig rendkívül veszélyes lehet a magzatra. A paraziták belégzéssel is a várandós anyák szervezetébe juthatnak, éppen ezért a legbiztonságosabb, ha a terhesség alatt az alomtakarítást valamelyik másik családtag végzi.

"...a legnagyobb problémát az jelenti, hogy az ember feladta az egészséges óvatosságát az állatvilággal szemben. Sokan szinte gyermekükként tekintenek a kutyájukra és macskájukra, puszilgatják és az ágyukra is felengedik a háziállatokat." - dr. Ócsai Lajossal, a Magyar Zoonózis Társaság főtitkárával beszélgettünk. A teljes interjú ide kattintva olvasható el.

Sok cica kifejezetten szeret, de legalábbis szeretne bemászni a baba mellé a kiságyba. Az ágy puha, a baba illatos és meleg, emiatt sok macska megpróbál a kicsik közelében lenni, hozzájuk bújni. Ezzel egy megfelelően tisztán tartott háztartásban nincs is semmi gond, viszont nagyon fontos, hogy a babát és a macskát soha, semmilyen körülmények között ne hagyjuk egyedül. Felügyelettel természetesen megengedhetjük a cicának, hogy megnézze, megszagolja a kicsit vagy hozzábújjon. Ne tiltsuk el teljesen a cicát a gyerektől, mert úgy könnyen előfordulhat, hogy akkor sem nem fognak jól kijönni, amikor a gyermek már idősebb lesz.

A falka tagja

Attól, hogy mi szeretjük a gyerekünket, és ezt a kutyánkkal is próbáljuk megértetni, még nem feltétlenül fogja a falka tagjaként vagy családtagként kezelni. A babák néha a kutya számára kellemetlen szagot árasztanak, zajosak, nem tudják megfelelően koordinálni a mozgásukat, ráadásul az állatnak azzal is meg kell küzdenie, hogy adott esetben kevesebb figyelmet kap a korábban megszokottnál. Emiatt a kutya akár félhet is a gyerektől, így az összeszoktatásuknak fokozatosnak kell zajlania. Fontos, hogy soha ne hagyjuk kettesben őket felügyelet nélkül.

