Ha valakik, ők túlélik a világvégét

Az IFLScience szerint ennek az öt állatnak a legnagyobb az esélye a túlélésre, ha valamilyen hatalmas, emberiséget elsöprő természeti katasztrófa érné a Földet.

Medveállatkák

A medveállatkákról ismert, hogy szinte minden szélsőséges környezetben képesek életben maradni. A National Geographic szerint ők a „legelpusztíthatatlanabb állatok a Földön”. Át tudnak bújni a homokdűnéken, túlélni a fagyást, és még nagy magasságban is túlélnek.

A tudósok már megállapították, hogy egy fehérje képes megvédeni a genetikai anyagot a medveállatkák minden egyes sejtjében. Olyan magas szintű sugárzást képesek túlélni, amelyet a legtöbb más élőlény nem tudna - sőt, még az is felmerült, hogy a Holdon is lehetnek.

Csótányok

Mivel túlélték az aszteroida becsapódását, amely kiirtotta a dinoszauruszokat, elég jó esélyük van arra, hogy túléljék a következő globális katasztrófát.

Sikerük oka részben a méretükben és a táplálkozási szokásaikban rejlik. Ezek a lapos testű rovarok képesek bepréselni magukat olyan apró résekbe, amelyeket más élőlények nem érnek el a védelem érdekében, beleértve a talaj belsejét is. Ráadásul ahelyett, hogy egyfajta táplálékforrásra támaszkodnának, nagyjából bármit elfogyasztanak, még ha az technikailag nem is táplálék.

A csótányok hihetetlenül ellenállóak az olyan méreganyagokkal szemben is, mint a rovarirtók, így nehéz megszabadulni tőlük.

Fotó: Getty Images

Keselyűk

A katasztrófa körülményeitől függően néhány állatnak valóban hasznára válhat egy ilyen helyzet. A keselyűk például képesek lehetnek túlélni egy zombiapokalipszist, és ha sok az élőhalott, akár még gyarapodhatnak is. Még a szervezetük is speciálisan alkalmazkodott: savas gyomruk van, amely képes megemészteni néhány elég csúnya baktériumot, így potenciálisan képesek lennének megemészteni a zombik belsőségeit.

Cápák

Mindenféle, szokatlan kinézetű élőlény él az óceánok mélyén, amelyek kifejezetten alkalmazkodtak az ott uralkodó sötétséghez és extrém nyomáshoz. Míg egy esetleges apokalipszis mindenféle problémát okozhat az óceán számára, például savasodást vagy a tengerszint szélsőséges emelkedését, néhány élőlény egyszerűen kibírja ezeket is.

A grönlandi cápák rendkívül hosszú életűek: akár 400 évig is elélhetnek. Átélték a világháborúkat és az atomfegyver-kísérleteket is. A cápák ráadásul már a fák és a Szaturnusz gyűrűi előtt is léteztek a Földön, így jó esély van arra, hogy az 500 cápafaj közül legalább egy túlélje.

Császárpingvinek

A császárpingvinek képesek túlélni az Antarktisz hőmérsékleti szélsőségeit, beleértve az óránként 200 kilométeres szélsebességet és a -50°C-os hőmérsékletet. Több hetet is képesek túlélni evés nélkül, a zsírtartalékoknak köszönhetően. A Föld legeldugottabb területein élnek, ezért egyszerű logisztikával elkerülhetik a zombik vagy a betegségek terjedését.