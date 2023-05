Egyre nagyobb veszélyben a kutyák szíve

Évek óta kiemelt figyelmet kap a szívférgesség témája a szúnyogszezon kezdetén, 2017-ben pedig május 10-ét jelölték ki a Szívférgesség Napjának. Magyarországon is egyre ismertebb a gazdik körében ez a kutyákat veszélyezetető, szúnyog által terjesztett parazitafertőzés. A szívféreglárvák a szúnyog vérszívásakor juthatnak a kutyába, és 5-7 évet is elérhet az élettartamuk. A fertőzés hosszú ideig észrevétlen maradhat, és gyakran mire kiderül, már súlyos vagy visszafordíthatatlan károsodást okoz a kutya szervezetében. A szívférgesség napján, május 10-én ezért az Elanco gyógyszergyártó vállalat kampányt indított, hogy felhívja a figyelmet a betegség veszélyeire, a szűrővizsgálatok jelentőségére és a prevenció fontosságára.

Fókuszban a megelőzés

A figyelemfelhívó akcióhoz csatlakozott Tornóczky Anita is, aki okleveles habilitációs kutyakiképző és 15 éve aktív állatmentő, maga is nyolc kutya gazdája. Egyre gyakoribb, hogy szívférges kutyával találkozik, saját mentett kutyái között is volt, akit kezeltetni kellett. Számos kezelési móddal találkozott már, amelyek hosszadalmas és költséges folyamatok, egyben rendkívül megterhelőek lelkileg és fizikailag is a kutyák számára. Ezért fontos a megelőzésre koncentrálni. „Munkám során nagyon sok kutyatartóval találkozom, és úgy látom, hogy az oltások, a normál féreghajtás, a bolha és kullancs elleni védelem kapcsán egyre tudatosabbak az gazdik, de a szívféreg elleni védelem még nem épült be a köztudatba, ezért is fontos erre felhívni a figyelmet. A felelős kutyatartás része, hogy odafigyeljünk kedvencünk egészségére, illetve rendszeresen elvigyük szűrővizsgálatokra” – mondta Tornóczky Anita.

A szívférgesség egyre több kutyát veszélyeztet. Fotó: getty Images

Szívférgesség ellen minden 6 hónapnál idősebb kutyát érdemes szűrni, ami egy gyors és fájdalommentes folyamat. Az első szűrés után fél évvel, majd utána folyamatos védekezés mellett is évente szükséges ellenőrizni a megelőző kezelések hatékonyságát.

Ilyenek a felelős gazdik

Ezt a szemléletet hangsúlyozza Dr. Vetter Szilvia PhD, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központ vezetője, jogász is. „A felelősségteljes állattartás magában foglalja a jogszabályi követelmények betartását, de amik a jogszabályokban vannak, mindig a minimum követelmények, nem az optimális tartás, gondozás. A jó gazda gondossága azt jelenti, hogy az állatokat olyan körülmények között kell tartani, ahol azok testi és mentális szükségletei kielégülnek, és megfelelő életkörülményeket biztosítunk nekik, méghozzá fajtól, egyedtől függően” – mondta Dr. Vetter Szilvia.

Hozzátette, hogy a felelősségteljes állattartás egyik legfontosabb feltétele az állattartói tudatosság, hiszen pontosan fel kell mérnünk azt, hogy az állat életének végéig előreláthatólag tudjuk-e biztosítani a tartáshoz szükséges feltételeket. A gazdik tudatossága az állatok egészségének megőrzésében változó, de a felvilágosító kampányok és az állatorvosi tanácsadások segíthetnek ebben.

Sok még a tennivaló

Dr. Vetter Szilvia elmondta, hogy az állattartók hozzáállása az elmúlt években egyértelműen javult Magyarországon, azonban még mindig van hova fejlődni ezen a területen. „Számos olyan eljárás, praktika, amely szüleink, nagyszüleink korában elfogadott volt, ma már jogszerűtlen magatartás, ilyen például a kutyák tartósan kikötve tartása, amely 2016 óta tilos. A jogszabályaink elég jók, a társadalmi változások elindultak, de nagyon sok tennivalónk van még.” Hangsúlyozta, hogy az állattartók felvilágosítása és a megfelelő oktatás segíthet abban, hogy a gazdik még tudatosabbak legyenek, és megfelelően tudják gondozni az állataikat, ezért is állt a szívférgesség napja kampány mellé.

A szívférgesség napja alkalmából 500 kutya ingyenes szűrését biztosítja az Elanco országszerte, a kampányban részt vevő állatorvosi rendelők listája az alábbi linken található.

