470 denevér költözött egy veszprémi panelházba

Törpedenevérek repültek be egy veszprémi panelház folyosóira, kijönni viszont már nem tudtak. Olyan sok volt belőlük, hogy a denevéreket befogó szakembereknek a lakók cipősdobozaira is szükségük volt - számolt be az esetről az RTL Híradó.

A Híradónak nyilatkozó Mészáros József, a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány elnöke szerint ha valaki denevért lát, ne higgyen a régi babonáknak, egyszerűen kapcsolja le a villanyt, nyissa ki az ablakot és hagyja, hogy a denevér magától kirepüljön.

A törpedenevértől nem kell megijedni: olyan apró, hogy egy ember hüvelykujján is elférnek. Fő táplálékuk a szúnyog.

"Ha lehet, elkerül minket, véletlenül szoktak betévedni lakásokba, épületekbe" - mondta a Híradónak Mészáros József.

A három napon át tartó akció végén 470 denevért mentettek meg, az állatokat azóta már biztonságban szabadon is engedtek.

Címlapkép (Illusztráció): Getty Images