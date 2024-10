Újabb helyen bukkant fel itthon a madárinfluenza

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Öcsöd településen mutatta ki a magas patogenitású madárinfluenza vírusának H5N1 altípusát a Nébih laboratóriuma egy 2500 példányt számláló májhasznú lúdállományban – közölte a hatóság pénteken. A telepen a nagy számban elhulló állatok miatt merült fel a madárinfluenza gyanúja. Az érintett állomány felszámolása folyamatban van, valamint a gazdaság körül kijelöltek egy 3 kilométer sugarú védőkörzetet és a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet.

A közlemény szerint a héten igazolt esetek is bizonyítják, hogy a magas patogenitású madárinfluenza vírusa bárhol megjelenhet az országban. Kiemelten fontos ezért a járványvédelmi előírások szigorú betartása, valamint a vadon élő madarak elleni védekezés. Ennek érdekében minimalizálni kell a jármű- és személyi forgalmat, valamint nemcsak a járványvédelmi előírások feltételeit kell biztosítani, hanem azokat folyamatosan működtetni is kell. A baromfikat zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a takarmányt és az alomanyagot is zárt helyen kell tárolni.

A Nébih pénteken arról is beszámolt, hogy szeptember 1-je óta Európában összesen 12 baromfitartó gazdaságban, 29 fogságban tartott madarakat tartó létesítményben és 69 vadmadárból mutatták ki szakemberek a magas patogenitású madárinfluenza vírusát. Az érintett országok közé tartozik Ausztria, Bulgária, Csehország, Dánia, Franciaország, Magyarország, Moldova, Németország, Olaszország, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna egyaránt.

A madárinfluenza H5N1 altípusa az Egyesült Államokban – szarvasmarhák közvetítésével – több esetben is emberi megbetegedéseket okozott az idei évben. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) honlapján idén májusban frissített információk szerint a H5N1 továbbra is elsősorban állatokat fenyegető kórokozó. Ezzel együtt 2003 óta közel 900 humán megbetegedést regisztráltak világszerte, amelyek mintegy fele végzetes kimenetűnek bizonyult. A vírus folyamatosan mutálódik, változik, és fennál a veszély, hogy idővel emberről emberre is könnyebben tud majd terjedni. Amennyiben ez bekövetkezik, az hasonló következményekkel járhat, mint a 2009-es H1N1-világjárvány.

