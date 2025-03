Így előzheted meg, hogy az autódra támadjanak a madarak

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez (MME) évről évre érkeznek tavasszal bejelentések olyan madarakról, amelyek az épületek ablakában és az autók visszapillantó tükrében a saját tükörképüket támadják, akár napokon át. De vajon miért csinálják ezt?

A tavaszi költési időszak közeledtével idén is számítani lehet ablakokat, autókat „támadó” madarakra. Fotó: Getty Images

Ezért harcolnak a madarak a saját tükörképükkel

A jelenség azzal magyarázható, hogy a hímek a tükörképükre is riválisként tekintenek, amely ellen képesek akár végkimerülésig is küzdeni. Eközben nem táplálkoznak rendesen, nem tudják a területüket megvédeni a valódi riválisoktól, és akár a fiókák etetésébe való besegítést is hanyagolhatják. Az esetlegesen betörő üveg pedig fizikai sérülést is okozhat a madaraknak.

Ezt kell tenned a megelőzés érdekében

A szakértők szerint a madarak és emberek számára egyaránt káros jelenség hatékonyan megelőzhető a tükröződő felületek eltakarásával. Az épületablakok esetében a legjobb megoldást a szúnyogháló jelenti, amellyel nemcsak a tükörképtámadási-viselkedés, de a madarak számára gyakran végzetes ablaknak ütközések is megakadályozhatóak.

Az autók esetében pedig a hátsó szélvédő eltakarását, a visszapillantó tükrök behajtását, illetve a madarakat riasztó „rémzsinór” kihelyezését javasolják a szakemberek.