Nem mindennapi, áramütést szenvedett sérülten segítettek a rendőrök

Az északkeleti határvidéken is beborul az ég, viszont a Dunántúlon nyugat felől egyre szakadozottabbá válhat a felhőtakaró arrafelé a nap is kisüthet. Eleinte csak helyenként előfordulhat (saras) eső, zápor, kiterjedtebb csapadékra délutántól számíthatunk, leginkább a Duna vonalában és attól keletre. Az északkeleti harmadban számottevő mennyiség várható. A délies szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, nyugaton néhol viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 12 és 17 fok között várható, de kevésbé felhős, kevésbé csapadékos dunántúli tájakon pár fokkal magasabb, míg a tartósabban borult, csapadékos északkeleti tájakon 10 fok körüli értékek is lehetnek. Késő estére 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Egy melegfront hoz nedves léghullámokat.