Újabb betegség terjed a hazai állatok között – ilyen tünetekkel jelentkezik

A ragadós száj- és körömfájás betegségtől ugyan megszabadultunk, jött azonban helyette egy másik fertőző kór.

Magyarország az intézkedéseknek köszönhetően sikeresen megfékezte a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) betegséget, így az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-ei hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát – adta hírül közleményében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A jó hír mellé azonban jött egy rossz is: Somogy vármegyében felütötte a fejét a kéknyelv-betegség.

szarvasmarhákat ellátó férfi munkásruhában
A ragadós száj- és körömfájás betegségtől ugyan megszabadultunk, jött azonban helyette egy másik fertőző kór. Fotó (illusztráció): Getty Images

Ilyen tüneteik vannak a beteg állatoknak

A Nébih tájékoztatása szerint két nagy létszámú, de egy tartási helyen tartott, és emiatt egy járványügyi egységet képező szarvasmarha-állomány mintáiban mutatták ki a PCR-pozitivitást. Emellett az állatok tüneteket is produkáltak: bágyadtságot, magas lázat és orrfolyást.

„A telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el az állategészségügyi hatóság. A betegség elleni védekezéshez a megfelelő vakcina rendelkezésre áll” – írták.

Az emberekre is veszélyes a kéknyelv-betegség?

A Nébih laboratóriuma megállapította, hogy a vírus a 3-as szerotípusba tartozik. A kéknyelv-betegségnek egyébként több szerotípusa is elterjedt Európa-szerte, jelenleg 21 uniós tagállamban van jelen a betegség. A vakcinázott állatok forgalomképesek, bizonyos kereskedelmi korlátozások azonban előfordulhatnak. 

A hatóság kiemelte ugyanakkor, hogy a kéknyelv-betegség nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot. A vírus állatról emberre nem terjed, és az esetlegesen fertőzött állatokból előállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt. 

