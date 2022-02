A környezetre és az emberekre nézve is nagy veszélyt jelent a járvány miatt termelt hulladék elképesztő mennyisége az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss jelentése szerint, amelyről a BBC is beszámolt. Mint írták, a használt tűk például egészségügyi kockázatot jelentenek, a műanyaghulladék növekedése pedig hatalmas plusz terhelést jelent a hulladékgazdálkodó szerveknek.

Több tízezer tonna a járvány "mellékterméke"

A WHO által összeállított, 71 oldalas dokumentum szerint az ENSZ a járvány első hónapjaiban mintegy 1,5 milliárd orvosi eszközt osztott szét, és azok nagy része szemétté vált. Ez a hulladékmennyiség nagyjából annyit nyom, mint 262 ezer utasszállító repülőgép. A legtöbb szemetet az eldobható kesztyűkkel termelte a világ. Emellett a becslések szerint 2020-ban naponta 3,4 milliárd egyszer használatos maszkot dobtak el világszerte.

A szervezet szerint ezek a műanyagtartalmú hulladékok komoly környezetszennyezést okoznak, főként a kevésbé kifejlett hulladékgazdálkodási rendszerrel rendelkező országokban. Ráadásul a szegényebb régiók egészségügyi intézményeinek több mint fele még az egészségügyi veszélyes hulladék biztonságos kezelését sem tudja megoldani.

Elképesztő számok

A koronavírus-járvány ideje alatt már több mint 140 millió darab gyorsteszt-készletet szállítottak a világ minden pontjára. Ezek a felhasználás után 2600 tonna műanyagot és 731 ezer liter vegyi hulladékot hagynak maguk után - ez utóbbi mennyiséggel fel lehetne tölteni egy olimpiai úszómedencét. A világszerte beadott első 8 milliárd COVID-vakcina pedig 144 ezer tonnányi fecskendőt és tűt jelent, amelyek sérülés- és fertőzésveszéllyel is járhatnak, ha a hulladékokat nem ártalmatlanítják megfelelően.

"Abszolút létfontosságú, hogy az egészségügyi dolgozókat ellássuk a megfelelő egyéni védőeszközökkel. De annak biztosítása is létfontosságú lenne, hogy ezeket a kellékeket a környezet szennyezése nélkül tudjuk felhasználni" - hangsúlyozták a WHO szakértői.

A fentiek miatt WHO felszólította a gyártókat, hogy készítsenek és használjanak több biológiailag lebomló anyagot és környezetbarát csomagolást. A szervezet szerint nagy szükség lenne arra is, hogy megreformálják a hulladékkezelési gyakorlatokat.