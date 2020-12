Újabb 31 faj tűnt el a föld színéről

A szervezet szerint a listán szereplő 128 918 állat-, növény- és gombafaj több mint negyedét fenyegeti a kihalás veszélye. A kihalt fajok között számos béka és több mint egy tucat édesvízi hal van. "Ez jól mutatja, hogy a világ hatalmas nyomás alatt van. A vöröslista célja, hogy felhívja a figyelmet a fajokra és megpróbálja megakadályozni a kihalásukat, a folyamat azonban néha túl gyors" - mondta Craig Hilton-Taylor, az IUCN illetékes vezetője.

Kihalt az első cápafaj is

Valószínűleg kihalt például egy hivatalosan csak nemrég felfedezett cápafaj, a Carcharhinus obsolerus (elveszett cápa). Tavaly a túlhalászott Dél-kínai-tengerben néhány 80 év körüli példányt találtak, azóta azonban nem láttak egyedeket öt célzott kutatáson sem. Ez alapján a fajt a súlyosan veszélyeztetett (valószínűleg kihalt) kategóriába sorolták. A történelem bizonyította, hogy a cápák erősek és ellenállóak, több százmillió évet éltek túl a bolygón, még olyan tömeges kihalással járó eseményeket is átvészeltek, mint az aszteroidabecsapódás, amelyet a dinoszauruszok kihalásáért is felelőssé tesznek - olvasható a jelentésben.

Egyre jobban szűkül a vadon élő állatok élettere. Fotó: Getty Images

Will White, az ausztrál nemzeti tudományos intézet (CSIRO) halkutatója szerint az elveszett cápa lehet az első cápafaj, amely az ember idejében hal ki. "Sajnos az, hogy egy faj nagy túlélő a természetben, még nem jelenti azt, hogy nagy túlélő az emberrel szemben is" - mondta White. Felkerült a vöröslistára az Amazonas folyóban élő parti delfin (Sotalia fluviatilis) is, ezzel a világ összes édesvízi delfinfaja a veszélyeztetett kategóriában van.

Az IUCN nagyon visszafogottan bánik a kihalt jelző használatával, hiszen ennek kijelentése a végét jelentheti az adott faj megmentésére irányuló erőfeszítéseknek és intézkedéseknek. Ezért azok a fajok, melyek a valószínűleg kihalt kategóriába kerültek, többnyire már ki is haltak.

Egy pozitív változás is történt a listán: az európai bölény (Bison bonasus) populációja 2003 óta több mint háromszorosára, 6200 egyedre növekedett, így egyel jobb kategóriába, a mérsékelten fenyegetett fajok közé sorolták. A bölények száma megtizedelődött az első világháborúban a mai Lengyelország és Fehéroroszország területén, majd teljesen eltűntek a vadon élő példányok. A megmentésükre hozott intézkedéseknek és az újratelepítéseknek köszönhetően javult azóta a helyzet.