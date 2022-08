Az élelmiszerárak drasztikus emelkedése miatt az átlagos vásárlóknak egyre jobban meg kell fontolnia, hogy mi kerüljön a kosárba. Raskó György agrárközgazdász az InfoRádióban arról beszélt, hogy szerinte egészen biztosan egyensúlyi helyzet fog kialakulni, amihez már a magyar élelmiszerpiac is közelít. A szakember szerint az áremelkedést legfeljebb a kereslet visszaesése állíthatja majd meg.

Véget kell vetni a pazarló életmódnak

Az agrárközgazdász szerint a drágulás elért egy olyan szintet, ami a fogyasztás egyértelmű csökkenéséhez vezet. Még az alapvető élelmiszerek esetében is az látszik, hogy az emberek elkezdtek takarékoskodni: kevesebb cukrot, tejterméket és tojást vásárolnak. Ez nemcsak Magyarországra érvényes, hanem egész Nyugat-Európában jellemzővé vált az élelmiszer-kereslet csökkenése.

Rohamos ütemben drágulnak az élelmiszerek. Fotó: Getty Images

Raskó György szerint az élelmiszerek évtizedeken át politikai okokból is az olcsó termékek közé tartoztak. Most azonban ez eltűnni látszik, mint fogalmazott: vége van az olcsó élelmiszerek korszakának. Ennek ugyanakkor szerinte pozitív hozadékai is lesznek. Az elmúlt évtizedekben Nyugat-Európában, de Magyarországon is a lakosság rendkívül pazarlóan bánt az ennivalóval, millió tonnás mennyiségben dobtak ki élelmiszert. A drágulás és a kereslet csökkenése ennek a pazarlásnak is véget vethet – mondta az agrárközgazdász.

Az élelmiszerárak növekedése ugyanakkor Magyarországon az egyik legmagasabb, az uniós átlaghoz képest több mint duplája a magyar élelmiszer-infláció. Az alapvető élelmiszerek árai az osztrák, szlovák és szlovén szintre emelkedtek, még a hatósági áras termékeket is figyelembe véve. Az agrárközgazdász külön is szólt a húsárak emelkedéséről, ezekért a termékekért az elszálló energia- és takarmányárak miatt még többet kell majd fizetni a következő hónapokban.

